بهمن نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح متمرکز پروژههای هفته دولت در خراسان شمالی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در شهرستان گرمه، آیین افتتاح متمرکز پروژههای هفته دولت به همراه بهرهبرداری از پروژه منیزیت گلسینه (آرادلیان) برگزار شد که نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه صنعتی این منطقه خواهد داشت.
وی افزود: در شهرستان جاجرم نیز پروژههای هفته دولت به صورت متمرکز افتتاح شد و در مراسمی ۷۸۰ قرارداد واگذاری زمین و ۱۲۹ سند مالکیت در قالب طرحهای مرتبط با جوانی جمعیت به متقاضیان تحویل داده شد.
نوری ادامه داد: در شهرستان شیروان نیز افتتاح متمرکز پروژهها با بهرهبرداری از ۲ هزار و ۱۸۵ واحد مسکونی شهری و روستایی همراه بود که گام مهمی در زمینه تأمین مسکن اقشار مختلف مردم به شمار میرود.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه این پروژهها در راستای تحقق عدالت در توسعه و رفع نیازهای اساسی مردم اجرا شده است، بیان کرد: اجرای این طرحها علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش خدماترسانی و توسعه زیرساختها خواهد داشت.
وی تصریح کرد: دولت چهاردهم رویکرد ویژهای در حوزه محرومیتزدایی و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور دارد و در خراسان شمالی نیز افتتاح این پروژهها نشاندهنده توجه جدی به نیازهای مردم و عمل به وعدهها است.
نوری بیان کرد: هفته دولت فرصتی برای مرور دستاوردها و ارائه گزارش عملکرد دولت در سطح استان است و تلاش میکنیم در سایه همدلی و همراهی مردم و مسئولان، مسیر توسعه و پیشرفت استان با سرعت بیشتری ادامه یابد.
نظر شما