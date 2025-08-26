حجت الاسلام مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما برای نمازگزاران، روحانیون، هیئت امنای مساجد و پایگاه‌ها و کانون‌های مسجد برنامه ریزی و ارتباط برقرار کرده‌ایم تا حضور مردم در مسجد پررنگ‌تر شود.

وی افزود: جلساتی با روحانیون مساجد برگزار می‌کنیم و پیشنهادات و مشکلات آنان را بررسی می‌کنیم. همچنین در مساجد حضور پیدا می‌کنیم و حداقل یکی از نمازها را پشت سر امام جماعت اقامه می‌کنیم که این حضور دلگرم‌کننده است.

امام جمعه ورنامخواست از برگزاری جلسات سالیانه برای هیئت امنای مساجد خبر داد و گفت: سالانه سه تا چهار جلسه برای عموم هیئت امنا برگزار می‌کنیم و جلسات خصوصی هم برای هیئت امنای هر مسجد به‌صورت جداگانه تشکیل می‌شود. در برخی مساجد، ترکیب اعضای هیئت امنا را به گونه‌ای تغییر داده‌ایم که دو نفر از اعضای هفت‌نفره، خانم باشند که این اقدام تأثیر مثبتی داشته است.

وی ادامه داد: با پایگاه‌های بسیج سرکشی و جلساتی برگزار می‌کنیم و مهم‌ترین تمرکز ما بر حضور نوجوانان و جوانان در مساجد است. برای اولین بار در هر هفته حداقل سه نوجوان در اذان ظهر جمعه، تلاوت قرآن و مکبری نماز عصر مشارکت دارند و حتی پذیرایی از نمازگزاران نیز بر عهده نوجوانان گذاشته شده است.

حجت الاسلام مالکی همچنین از برگزاری اردوها و برنامه‌های آموزشی برای نوجوانان فعال در مساجد خبر داد و گفت: سال گذشته اردویی برای نوجوانانی که اذان‌گو و مکبر هستند برگزار شد و امسال هم بعد از ماه صفر برنامه مشابهی خواهیم داشت. همچنین برنامه سه‌شنبه های مهدوی با مشارکت دانش‌آموزان برگزار شده که در قالب برپایی چایخانه، دانش‌آموزان میزبان نمازگزاران هستند.

امام جمعه ورنامخواست درباره کمبود روحانیون افزود: ۱۳ مسجد در شهرستان داریم اما کمبود روحانی مناسب برای جذب و نگهداری نوجوانان و اداره مساجد وجود دارد. تلاش زیادی کرده‌ایم، اما نیازمند راهکار اساسی از سوی مراجع ذی‌ربط هستیم.

حجت الاسلام مالکی در پایان به فعالیت‌های پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در مساجد هفته‌ای دو روز سوره فتح و دعای چهاردهم امام سجاد علیه‌السلام قرائت می‌شود و برنامه دعای توسل حداقل هفته‌ای یک روز برگزار می‌شود. کمیته بندی محله‌ها و تلاش هیئت امنای مسجد و پایگاه بسیج موجب جذب افرادی شده است که پیش‌تر در مسجد حضور نداشتند.