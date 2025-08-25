افتتاح پروژه پرورش قارچ با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ تن در روستای خیاره

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، صبح دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان و شهرستان سنندج، پروژه پرورش قارچ خوراکی در روستای خیاره از توابع شهرستان سنندج افتتاح و این طرح به طور رسمی وارد چرخه تولید شد.

پروژه پرورش قارچ مذکور با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسط آقای سمکو امنیتی در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع اجرا شده است.

این واحد تولیدی شامل چهار سالن پرورش بوده و ظرفیت تولید سالانه آن به ۱۵۰ تن قارچ خوراکی می‌رسد.

برای اجرای این طرح ۱۷ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که تمام آن از محل آورده شخصی سرمایه‌گذار تأمین شده است.

به گفته مسئولان، با بهره‌برداری از این پروژه، زمینه اشتغال پایدار برای ۲۰ نفر فراهم شده و همچنین شغل ۱۵ نفر تثبیت خواهد شد.

زاهد حاجی‌میرزایی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، در حاشیه مراسم افتتاح، جزئیات بیشتری از این طرح ارائه داد و بر اهمیت توسعه کشت‌های نوین و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای پرورش قارچ علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به تأمین امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات سالم و ارگانیک در استان کمک خواهد کرد.

این طرح بخشی از برنامه‌های جهاد کشاورزی استان در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های تولیدی در مناطق روستایی است.