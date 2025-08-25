به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که رژیم صهیونیستی در حمله و بمباران مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس واقع جنوب نوار غزه ۱۴ شهروند از جمله ۴ خبرنگار از جمله «معاذ ابو طه»، «محمد سلامه»، «حسام المصری» و «مریم ابو دقه» را به شهادت رساند. با شهادت این ۴ نفر تعداد شهدای خبرنگار در غزه به عدد ۲۴۴ نفر افزایش پیدا کرد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه نیز اعلام کرد که بمباران اشغالگران اسرائیلی طبقه چهارم مجتمع پزشکی ناصر را هدف قرار داد و پس از آن، حمله دیگری هنگام رسیدن تیم‌های امدادی صورت گرفت.

دفاع مدنی غزه نیز از شهادت یکی از نیروهای خود در این حمله خبر داد.

منابع بیمارستانی در غزه ساعتی قبل از این حمله گزارش دادند که ۲۱ فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل که از صبح امروز مناطق مختلف نوار غزه را هدف قرار داده است، به شهادت رسیده‌اند، در حالی که تیم‌های پزشکی همچنان با مشکلاتی در دسترسی به برخی از محل‌های بمباران مواجه هستند.

همچنین رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که در اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در منطقه‌ای واقع در شمال غرب شهر غزه، سه تن شهید و تعدادی نیز زخمی شده‌اند. بیمارستان العوده غزه نیز اعلام کرد که ۴ شهید و ۱۹ زخمی در حمله به افراد در صف انتظار کمک و غذا در محور «نتساریم» به این بیمارستان منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ مورد فوتی ناشی از گرسنگی و قحطی و سو تغذیه ثبت شده است که دو تن از آن‌ها کودک است.

بنا به این گزارش، با شهادت این ۱۱ تن، شمار شهدای گرسنگی و قحطی غزه به ۳۰۰ نفر افزایش یافت که ۱۱۷ تن از آن‌ها کودک هستند.