به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای غربی که پیش از این عادت داشتند جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه را بایکوت یا توجیه کنند، طی ماههای اخیر دیگر چارهای جز بیان بخشی از این جنایتها نداشته اند. در همین رابطه شبکه خبر الجزیره در مقالهای به بررسی بازتاب اعلام قطحی غزه در رسانههای بینالمللی پرداخته است.
سازمان جهانی بهداشت، صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، برنامه جهانی غذا و سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) بیانیه مشترکی در ژنو صادر کردند که در آن تأکید شد بیش از نیم میلیون نفر در غزه از قحطی رنج میبرند.
پیشبینی میشود که تقریباً یک سوم جمعیت غزه (۶۴۱ هزار نفر) با شرایط فاجعهبار مواجه شوند و احتمالاً تعداد افراد در وضعیت اضطراری به بیش از یک میلیون نفر افزایش یابد.
واقعیت وحشتناک قحطی در غزه
روزنامه انگلیسی اکونومیست در گزارش خود نوشت که وضعیت بهداشتی و انسانی در غزه طی ماههای اخیر به سرعت رو به وخامت گذاشته است و بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی هنگام تلاش برای رسیدن به نقاط توزیع یا در صف ایستادن برای دریافت غذا شهید شدهاند.
این روزنامه ذکر کرد که بیش از یک سوم جمعیت غزه روزها را بدون غذا سپری میکنند و بزرگسالان غذا نمیخورند، و حدود ۲۰ هزار کودک از آوریل گذشته به دلیل سوءتغذیه حاد در بیمارستان بستری شدهاند.
نیویورک تایمز و سکوت مرگبار آمریکا
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود سکوت آمریکا در قبال اعلام قحطی غزه را برجسته کرد که خشم بسیاری از کشورهای اروپایی را برانگیخت. این روزنامه اشاره کرد که سکوت ایالات متحده توجه گستردهای را به خود جلب کرده است، زیرا این کشور حامی اصلی اسرائیل است و دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، همچنان به متحد خود اسرائیل پول و سلاح میدهد.
این روزنامه افزود که تحلیلگران معتقدند عدم فشار آمریکا باعث میشود بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از ادامه جنگ مطمئن باشد و در سیاستهای خود جسورتر شود. مجله آمریکایی نیوزویک نیز در گزارش خود اشاره کرد که اعلام قحطی در سطح جهانی نادر است و خطرات انسانی بزرگی را به همراه دارد، که فشار بینالمللی بر اسرائیل را افزایش میدهد و مردم و سیاستمداران را به یک اندازه برای پایان دادن به جنگ و اجازه عبور کمکها ترغیب میکند.
واشنگتن پست: اسرائیل حقیقت را انکار میکند
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت که رژیم صهیونیستی وجود قحطی در غزه را تکذیب کرده و پاسخی ۸ صفحهای ارائه داده است که در آن دادههای گزارش سازمان ملل را «مغرضانه و مبتنی بر منابع غیرقابل اعتماد» توصیف کرده است!
این روزنامه افزود که سازمان ملل این ادعاها را رد و تأکید کرد که روششناسی گزارش بر اساس معیارهای دقیق بینالمللی است و کارشناسان مستقل آن را بررسی کردهاند.
بکی رایان، مدیر شورای روابط آمریکایی-اسلامی در غزه، هشدار داد که میزان سوءتغذیه در زنان و کودکان در عرض چند هفته از ۱۹ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که ذخایر درمانی غزه رو به اتمام است.
روایت وال استریت ژورنال از قحطی و آوارگی
احمد جوده (۳۰ ساله) – پدر دو فرزند از غرب غزه – در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال تاکید کرد که بیش از ۷ بار در طول جنگ آواره شده است و برای ترک دوباره خانهاش آماده میشود.
سماهر ابو حصیره (۴۸ ساله) که با ۵ فرزندش در چادری در میان ویرانههای خانهاش در غزه زندگی میکند در گفتگو با وال استریت ژورنال گفت که نوزادش به دلیل سوءتغذیه، شیر کافی دریافت نمیکند و فرزند دیگرش به علت سو تغذیه تحت درمان است.
تایمز انگلیس: گرسنگی؛ قاتل خاموش در غزه
روزنامه تایمز انگلیس به نقل از یکی از ساکنان غزه نوشت که وی همه چیزش را فروخته است، و فقط دیوارهای خانه باقی مانده است. او افزود: ما میدانیم که علاوه بر مرگ با بمباران، مرگ با گرسنگی نیز انتظارمان را میکشد. وی تأکید کرد که دهها نفر اخیراً بر اثر سوءتغذیه جان باختهاند.
گاردین: آوارگی و بیماری، بلای جان مردم غزه
روزنامه گاردین به نقل از امجد الشوا، رئیس شبکه سازمانهای غیردولتی در غزه نوشت که مردم غزه تمام روز احساس ناتوانی، خستگی، فرسودگی و بیماری میکنند.
ریهام کرایم (۳۵ ساله) که در چادری با همسر و ۱۰ فرزندش زندگی میکند، گفت که غذای خانوادهاش به کمی پنیر یا نمک با نان محدود میشود و غذای گرم در اختیار ندارد. وی گفت که همسرش بسیار بیمار است و قادر به کار نیست.
رسانه انگلیسی: آب و علف به جای غذا!
بنا بر اعلام وبسایت انگلیسی آی پیپر، قحطی به کارکنان مؤسسات بشردوستانه در این منطقه نیز گسترش یافته است. فاتن یکی از کارمندان بشردوستانه با بنیاد وفاق انسانی در غزه به این وبسایت انگلیسی گفت که ۳ روز است که یک وعده غذایی واقعی نخورده است.
وی افزود: من خسته هستم و سرگیجه دارم و میترسم فرزندانم بیمار شوند. هر روز گریه میکنم. این اولین بار است که آرزو میکنم کاش فرزندی نداشتم؛ دیدن مرگ آهسته آنها غیرقابل تحمل است.
این وبسایت به نقل از دکتر رائد البابا، که در بیمارستان العوده کار میکند، مینویسد که مادران به دلیل کمبود شدید منابع غذایی، آب حبوبات و علفها را به عنوان جایگزین شیر خشک به فرزندانشان میدهند، در حالی که مصرف این مواد ممکن است باعث اسهال، مسمومیت، کمخونی، تأخیر در رشد و حتی ناتوانی در حرکت شود.
سماح وادی، متخصص تغذیه در دیر البلح، به وبسایت آی پیپر گفت: «همه از گرسنگی رنج میبرند و گرسنگی تنها چیزی است که به آن فکر میکنیم»، وی توضیح داد که کودکان، زنان باردار و مادران شیرده بیشتر در معرض خطر هستند.
رسانههای غربی اذعان دارند که اوضاع غزه غیر قابل تحمل است. آنها تاکید دارند که یا باید در غزه آتش بس شده و کمکهای انسان دوستانه وارد شود یا اینکه شهادت گسترده مردم در برابر دیدگان مبهوت دنیا در اثر گرسنگی رقم خواهد خورد.
