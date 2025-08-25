  1. ورزش
جودوکاران اعزامی به بازی های آسیایی جوانان مشخص شدند

  فدراسیون جودو اسامی جودوکاران نوجوان دختر و پسر اعزامی به مسابقات بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین را اعلام کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فدراسیون جودو؛ ترکیب تیم ملی نوجوانان جودو جهت حضور در مسابقات بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ که به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد، مشخص شد. بر این اساس، اسامی جودوکاران پسر به شرح زیر است:

۵۰- کیلوگرم: محمدرضا کاظمی
۵۵- کیلوگرم: ابوالفضل نظری
۶۰- کیلوگرم: محمدامین بابادی
۶۶- کیلوگرم: امیرعلی حیدری
۷۳- کیلوگرم: سبحان حکیمی
۸۱ -کیلوگرم: حسین نوین
۹۰- کیلوگرم: محمد برفراز

سرمربیگری تیم را محمد جناب زاده و مربیگری تیم را احسان بهرامیان برعهده دارند.

همچنین اسامی جودوکاران دختر حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۴۴- کیلوگرم: مهسا شکیبایی
۷۰- کیلوگرم: مهنا کم‌گویی

سرمربیگری تیم ملی نوجوانان دختر را سحر چغلوند بر عهده دارد.

