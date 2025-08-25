اینتر تکلیف یک بازیکن مازاد خود را مشخص کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه اینتر ایتالیا، کریستین اصلانی هافبک آلبانیایی به صورت قرضی راهی تیم تورینو شد. این هافبک متولد سال ۲۰۰۲ تا پایان فصل به تورینو خواهد پیوست و در قرارداد او حق خرید اختیاری برای باشگاه تورینو در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب، اصلانی فصل جاری را با پیراهن تیم تورینو در سری A دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتخاب کریستین چیوو به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال اینتر برخی از بازیکنان این تیم از جمله مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و کریستین اصلانی به عنوان بازیکن مازاد اعلام شدند که اکنون تکلیف طارمی هنوز مشخص نشده است.