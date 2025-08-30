یک تیم اروپایی قید جذب مهدی طارمی را زد؛ بررسی پیشنهادات چند تیم دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه اینتر، پس از فصلی ناامیدکننده در ترکیب نراتزوری، حالا در فهرست مازاد این تیم قرار گرفته است. با وجود اینکه تنها دو روز تا پایان پنجره نقل و انتقالات تابستانی فوتبال اروپا باقی مانده، طارمی هنوز تیم آینده خود را انتخاب نکرده است. او روز گذشته پس از دیدار تیمهای ملی ایران و افغانستان ابراز امیدواری کرد که در روزهای پیشرو اتفاقاتی رخ دهد که هم برای خودش و هم برای باشگاه اینتر رضایتبخش باشد.
در همین حال، هفته گذشته برخی رسانههای ایتالیایی و یونانی خبر دادند که دو باشگاه اینتر و المپیاکوس بر سر انتقال طارمی به توافق رسیدهاند، اما خود بازیکن هنوز با این انتقال موافقت نکرده است.
رسانه Sport۲۴ نیز در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت این مهاجم ایرانی نوشت: به نظر میرسد المپیاکوس از ایده جذب مهدی طارمی صرفنظر کرده است. سرخوسفیدها اکنون توجه خود را به گزینههای دیگری معطوف کردهاند. از ابتدا نیز تأکید شده بود که این انتقال دشوار خواهد بود، چرا که طارمی تمایلی به پذیرفتن نقش بازیکن دوم یا سوم نداشت. علاوه بر این، خواستههای مالی او برای مهاجمی که قرار بود انتخاب سوم تیم باشد، بیش از حد بالا ارزیابی شد.
لازم به ذکر است که طارمی در حال حاضر با تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ در کشور تاجیکستان حضور دارد و پیشنهاداتی که از سوی تیم های دیگر می رسد را بررسی خواهد کرد تا تصمیم نهایی را بزودی بگیرد.
