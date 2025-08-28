  1. ورزش
توافق اینتر با یک باشگاه برای انتقال مهاجم ایرانی؛ طارمی موافقت نکرد!

طبق اعلام یکی از خبرنگاران حوزه نقل و انتقالات فوتبال اروپا، مهدی طارمی بازیکن ایرانی تیم اینتر در آستانه حضور در لیگ یونان قرار دارد اما وی هنوز در این مورد تصمیم نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور کریستین چیوو روی نیمکت اینتر به عنوان سرمربی، این مربی رومانیایی نام مهدی طارمی، مهاجم ایرانی نراتزوری را در فهرست مازاد قرار داد. به همین دلیل طارمی در آغاز فصل جدید اجازه حضور در تمرینات تیم را پیدا نکرد و در هفته نخست سری A نیز از لیست بازی مقابل تورینو خط خورد.

در همین حال، طی روزهای اخیر مقصدهای متعددی برای طارمی در رسانه‌های اروپایی مطرح شده است. متئو مورتو، خبرنگار ایتالیایی حوزه نقل و انتقالات، اعلام کرد که دو باشگاه اینتر و المپیاکوس یونان برای انتقال این مهاجم به توافق رسیده‌اند، اما طارمی هنوز رضایت قطعی خود را برای این جابه‌جایی اعلام نکرده است.

طارمی یک فصل دیگر با اینتر قرارداد دارد و جدایی او تنها در صورت موافقت شخصی‌اش امکان‌پذیر خواهد بود؛ حال باید دید مدیران اینتر قادر خواهند بود مهاجم ایرانی خود را برای این انتقال متقاعد کنند یا خیر.

