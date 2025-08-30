درآمد ۲/۵ میلیون یورویی اینتر از انتقال طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی که در برنامههای کریستین چیوو، سرمربی رومانیایی اینتر جایی ندارد، در آستانه جدایی از جمع نراتزوریها قرار گرفته است. در این میان، باشگاه المپیاکوس یونان به طور جدی خواهان به خدمت گرفتن این مهاجم ایرانی است.
فابریتزیو رومانو، خبرنگار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا، اعلام کرد اینتر برای انتقال طارمی به المپیاکوس مبلغ ۵/ ۲ میلیون یورو دریافت خواهد کرد. به گفته او، در حال حاضر اسناد بین دو باشگاه و نمایندگان بازیکن در حال بررسی است تا مراحل انتقال هرچه سریعتر نهایی شود.
این در حالی است که پیشتر یکی از رسانههای یونانی مدعی شده بود المپیاکوس از جذب طارمی صرفنظر کرده است؛ موضوعی که حالا با اخبار جدید رومانو، رنگ و بوی تازهای به خود گرفته است.
