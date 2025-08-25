به گزارش خبرنگار مهر، نونو میگل مورایس در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال با ذوب‌آهن در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: ابتدا باید درباره ریکاردو ساپینتو صحبت کنم. او بسیار سخت‌کوش است و در حال آماده‌سازی یک تیم قدرتمند بود. در واقع جای اوست که باید اکنون پاسخگوی سوالات باشد. دل ما برای حضور او روی نیمکت تنگ شده و او شایسته بخشش است.

وی ادامه داد: ما در حال آماده‌سازی تیمی جدید و قدرتمند هستیم و خوشبختانه تمامی بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند. اتحاد مطلوبی میان بازیکنان و کادر فنی برقرار است و بازیکنان جدیدی نیز به جمع ما اضافه شده‌اند که از این بابت خوشحالیم و به همه آنها ایمان داریم.

مربی تیم فوتبال استقلال در خصوص دیدار پیش‌روی آبی‌پوشان نیز تصریح کرد: در بازی با ذوب‌آهن با رقیبی بسیار سرسخت روبه‌رو خواهیم شد اما تمامی شرایط و بازیکنان این تیم را آنالیز کرده‌ایم.

او افزود: تیم ذوب‌آهن در هفته گذشته شکست خورده و همین مسئله باعث می‌شود دیداری پرچالش را پیش‌رو داشته باشیم. ممکن است آنها تغییراتی در ترکیب خود ایجاد کنند و در ارسال‌ها و پرتاب‌های اوت نیز بسیار خطرناک ظاهر شوند. با این حال، هدف ما تنها یک چیز است و آن هم کسب پیروزی در این دیدار خواهد بود.

مربی تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: ما باید خود را با شرایط موجود وفق دهیم. دوست داریم در حضور هواداران‌مان در ورزشگاه آزادی بازی کنیم زیرا به حمایت آنها نیاز داریم، اما در حال حاضر چاره‌ای جز برگزاری مسابقه در ورزشگاه شهر قدس نداریم. از هواداران می‌خواهم این ورزشگاه را پُر کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال آماده‌سازی تیم هستیم و اقدامات خوبی نیز انجام داده‌ایم. بازیکنانی که هنوز به آمادگی کامل نرسیده‌اند باید خود را به سطح سایر بازیکنان برسانند و مسائل تاکتیکی هم به زمان نیاز دارد. با این حال بازیکنان باتجربه‌ای داریم که می‌توانند با هوش خود به تیم کمک کنند.

مورایس در پایان گفت: از اینکه تعداد مسابقات‌مان زیاد است خوشحالیم و تلاش می‌کنیم ترکیبی کامل در اختیار داشته باشیم. ما به همه بازیکنان نیاز داریم و هدف اصلی‌مان این است که در هر بازی به پیروزی برسیم و اکنون تمرکزمان روی شکست ذوب‌آهن است.

او تصریح کرد: باید از بازیکنانی که در اختیار داریم به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. برخی از بازیکنان برای رسیدن به آمادگی کامل نیاز به زمان دارند؛ از جمله نازون که به توانایی‌های او ایمان داریم و امیدواریم هرچه سریع‌تر به آمادگی ۱۰۰ درصدی برسد. این بازیکن زیر نظر مربی بدنساز تمرینات ویژه‌ای را انجام می‌دهد و امیدواریم زودتر به سطح مطلوب برسد.

مورایس در پایان خاطرنشان کرد: «آسانی» از یک لیگ رقابتی به جمع ما اضافه شده و توانایی حضور در میدان را دارد. در مقابل، موسی جنپو و نازون هنوز به آمادگی کامل نرسیده‌اند و لازم است تمرینات بیشتری را پشت سر بگذارند تا بتوانند در حد توانایی‌های خود به تیم کمک کنند.