به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رستمی ظهر دوشنبه و همزمان با دومین روز از هفته دولت در آئین افتتاح ۵۵ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان خنداب اظهار کرد: درمجموع ۵۴ طرح به‌صورت مستقیم به ارائه خدمات در روستاها اختصاص یافته و با هدف تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای رفاه ساکنان مناطق روستایی اجرا شده‌اند.

وی افزود: سالن چندمنظوره دهیاری خنداب همچنان نیازمند تأمین اعتبار است و عملیات اجرایی کمپ گردشگری روستای اناج که از سال‌های گذشته آغاز شده، با تخصیص اعتبار ملی از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در انتظار پیگیری و تکمیل قرار دارد.

رستمی تصریح کرد: هفته دولت با شعار «۱۲ ماه خدمت، ۱۲ روز مقاومت» آغاز شده و بهره‌برداری از این پروژه‌ها نمونه‌ای از تلاش‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در سطح شهرستان محسوب می‌شود.

فرماندار خنداب تأکید کرد: تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و اقتصادی موجود، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال محلی و توسعه گردشگری منطقه نیز باشد و در بلندمدت به پایداری اقتصادی شهرستان کمک کند.