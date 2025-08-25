حدادی فر: کارمان مقابل استقلال تقویت شده سخت است/ به آینده امیدوارم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی فر در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: ان شاالله فردا بازی خوبی را شاهد باشیم و دو تیم بتوانند یک بازی تماشاگرپسند را از خود به نمایش بگذارند. استقلال تیم بزرگی است و امسال به خوبی تقویت شده و بازیکنان خوبی دارد. تمرکز ما روی تیم خودمان است و امیدوارم فردا یک نتیجه خوبی را کسب کنیم.

او ادامه داد: نوع بازی استقلال فرق کرده و تمامی بازیکنان این تیم را آنالیز کرده ایم و استقلال چه در داخل زمین و چه خارج از زمین بازیکنان خوبی را دارد. تنها فردی که مطمئنم فردا در ترکیب ما فیکس است، پارسا جعفری بوده و در رابطه با سایر بازیکنان امروز تصمیم گیری می کنیم.

حدادی فر تصریح کرد: شاید تجربه کافی نداشته باشم اما دوست دارم با تجربه هایی که به دست می آورم به تیم ذوب آهن کمک کنم. چون ذوب آهن در سال های اخیر نتوانسته نتایج خوبی را بگیرد و امیدوارم امسال بتواند نتیجه خوبی را بگیرد. من همیشه یک چهارچوب اخلاقی داشته ام و تمام تمرکزم این است که در این چهارچوب کار کنم. امیدوارم فرهنگ سازی خوبی شکل گیرد تا به تیم های پایه خود بیشتر نگاه کنیم و دوباره فوتبال ایران بر بام اول فوتبال آسیا بایستد و قهرمانی به دست آورد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کرد: تمام برنامه ریزی ما روی آکادمی است چون ما نمی توانیم از بازیکنان گران قیمت استفاده کنیم و دوست داریم که از بازیکنان خود آکادمی در تیم بزرگسال استفاده کنیم. بازیکنان باید خودشان را نشان دهند، بازی هایی مانند دیدار با استقلال یک بازی بزرگ محسوب می شود و بازیکنان باید خود را در چنین دیدارهایی نشان دهند.