برنامه های اداره کل و رزش و جوانان قم در هفته دولت تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به مناسبت هفته دولت امسال، مجموعهای از برنامهها با محوریت بانوان، جوانان، کارکنان دستگاههای اجرایی و عموم مردم طراحی و اجرا خواهد شد تا بستر ارتقای نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و مهارتآموزی شهروندان بیش از پیش فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت حضور فعال بانوان در عرصه ورزش و سلامت، افزود: همایش پیادهروی دختران و بانوان کانونهای مساجد، مسابقات تیراندازی و آمادگی جسمانی ویژه کارکنان دولت، رقابتهای ورزشهای بومی و محلی، کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم و نشست تخصصی با مشاور بانوان استانداری از جمله برنامههایی است که در این حوزه اجرا میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان قم هدف از این فعالیتها را تقویت نشاط و ارتقای سطح مشارکت اجتماعی بانوان عنوان کرد.
سلطانی با بیان اینکه جوانان محور اصلی بسیاری از برنامههای هفته دولت هستند، تصریح کرد: اجرای طرحهای هویتی با عنوان روایت پیشرفت، انعقاد تفاهمنامه با سازمان فنی و حرفهای برای ارائه آموزشهای رایگان مهارتآموزی به جوانان و سربازان، برگزاری برنامههای اوقات فراغت با همکاری سازمانهای مردمنهاد و افتتاح دو مرکز تخصصی ازدواج و خانواده از جمله اقدامات پیشبینیشده در این بخش است.
وی در ادامه به فعالیتهای عمومی و مردمی اشاره کرد و گفت: همایش ورزش صبحگاهی، جشنوارههای محلهمحور، مسابقات آمادگی جسمانی و تیراندازی، جشنواره فرهنگی ورزشی والدین و فرزندان، پیادهروی محلهای، مسابقات فوتسال و فوتبال، برگزاری رقابتهای ورزشهای بومی و محلی در روستاهای شهرستان کهک و همچنین همایشهای دوچرخهسواری و کوهپیمایی، بخشی از این برنامههاست و این اقدامات با هدف افزایش مشارکت اجتماعی و ترویج سبک زندگی سالم در سطح محلات طراحی شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان قم در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: فضاسازی محیطهای حقیقی و مجازی، تجلیل از خانوادههای شهدای مدافع امنیت، توزیع بستههای پیشگیری از اعتیاد، نشست هماندیشی پیرامون اقامه نماز، برگزاری کارگاههای آموزشی در حوزه عفاف و حجاب، تجلیل از کارکنان دستگاههای اجرایی مروج عفاف و حجاب و نیز کارگاه آموزشی درباره آثار سو دوپینگ و مصرف مکملها از جمله برنامههای فرهنگی و آموزشی هفته دولت به شمار میرود
