به گزارش خبرگزاری مهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به انتشار آمار شکایات صنعت بیمه در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ کرد.

گزارش بیمه مرکزی حاکی از آن است که آمار شکایات صنعت بیمه در راستای مأموریت‌های نهاد ناظر و با هدف شفافیت عملکردی، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خدمات و آگاهی بیمه‌گذاران منتشر می‌شود.

وضعیت کلی رسیدگی به شکایات

بنا بر این گزارش در ۴ ماهه اول سال جاری از مجموع ۶ هزار و ۳۳۱ شکایت ثبت شده در رشته‌های مختلف بیمه، تعداد ۵ هزار و ۲۹۵ شکایت رسیدگی و مختومه شده و هزار و ۳۶ شکایت همچنان در حال رسیدگی و بررسی است.

‌رشته‌های با بیشترین شکایات

رشته بیمه شخص ثالث با ۲۸۲۷ شکایت در صدر قرار دارد که از این تعداد، ۲۳۵۳ شکایت رسیدگی شده و ۴۷۴ شکایت در حال رسیدگی است.

پس از آن، رشته بیمه درمان با ۱۶۱۰ شکایت در جایگاه دوم قرار گرفته که از این میان ۱۴۲۶ شکایت مختومه و ۱۸۴ مورد در حال بررسی است.

رشته بدنه اتومبیل نیز با ۷۴۵ شکایت در رتبه سوم قرار دارد که ۶۶۲ شکایت رسیدگی شده و ۸۳ مورد در حال رسیدگی است.

رشته‌های با کمترین شکایات

کمترین شکایات در رشته‌های اعتبار (۲ مورد) و بدنه کشتی (۲ مورد) ثبت شده است که همگی رسیدگی و مختومه شده‌اند.

اهمیت آمار

شایان ذکر است آمار شکایات می‌تواند برای ارزیابی رویه‌ها و فرآیندهای ارائه خدمات و سنجش رضایت بیمه‌گذاران شرکت‌های بیمه مورد استفاده قرار گیرد.

معذلک توصیه می‌شود این آمار با سایر شاخص‌ها چون نسبت سهم از شکایات به سهم از بازار شرکت‌ها در هر رشته و درصد شکایات وارد هر شرکت نسبت به متوسط شکایات وارد بازار در هر رشته مورد استفاده قرار گیرد تا استنتاج‌ها قابل قبول و صحیح‌تر باشد.

برای جداول آماری مرتبط اینجا را ملاحظه کنید.