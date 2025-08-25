  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

آمار شکایات از شرکت‌های بیمه منتشر شد

آمار شکایات از شرکت‌های بیمه منتشر شد

بیمه مرکزی با انتشار آمار شکایات از شرکت‌های بیمه اعلام کرد که مجموعاً ۶۳۳۱ شکایت در رشته‌های مختلف بیمه ثبت شده که از این تعداد ۱۰۳۶ شکایت همچنان در حال رسیدگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به انتشار آمار شکایات صنعت بیمه در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ کرد.

گزارش بیمه مرکزی حاکی از آن است که آمار شکایات صنعت بیمه در راستای مأموریت‌های نهاد ناظر و با هدف شفافیت عملکردی، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خدمات و آگاهی بیمه‌گذاران منتشر می‌شود.

وضعیت کلی رسیدگی به شکایات

بنا بر این گزارش در ۴ ماهه اول سال جاری از مجموع ۶ هزار و ۳۳۱ شکایت ثبت شده در رشته‌های مختلف بیمه، تعداد ۵ هزار و ۲۹۵ شکایت رسیدگی و مختومه شده و هزار و ۳۶ شکایت همچنان در حال رسیدگی و بررسی است.

رشته‌های با بیشترین شکایات

رشته بیمه شخص ثالث با ۲۸۲۷ شکایت در صدر قرار دارد که از این تعداد، ۲۳۵۳ شکایت رسیدگی شده و ۴۷۴ شکایت در حال رسیدگی است.

پس از آن، رشته بیمه درمان با ۱۶۱۰ شکایت در جایگاه دوم قرار گرفته که از این میان ۱۴۲۶ شکایت مختومه و ۱۸۴ مورد در حال بررسی است.

رشته بدنه اتومبیل نیز با ۷۴۵ شکایت در رتبه سوم قرار دارد که ۶۶۲ شکایت رسیدگی شده و ۸۳ مورد در حال رسیدگی است.

رشته‌های با کمترین شکایات

کمترین شکایات در رشته‌های اعتبار (۲ مورد) و بدنه کشتی (۲ مورد) ثبت شده است که همگی رسیدگی و مختومه شده‌اند.

اهمیت آمار

شایان ذکر است آمار شکایات می‌تواند برای ارزیابی رویه‌ها و فرآیندهای ارائه خدمات و سنجش رضایت بیمه‌گذاران شرکت‌های بیمه مورد استفاده قرار گیرد.

معذلک توصیه می‌شود این آمار با سایر شاخص‌ها چون نسبت سهم از شکایات به سهم از بازار شرکت‌ها در هر رشته و درصد شکایات وارد هر شرکت نسبت به متوسط شکایات وارد بازار در هر رشته مورد استفاده قرار گیرد تا استنتاج‌ها قابل قبول و صحیح‌تر باشد.

برای جداول آماری مرتبط اینجا را ملاحظه کنید.

کد خبر 6570330
علی فروزان فر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها