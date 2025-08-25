به گزارش خبرگزاری مهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به انتشار آمار شکایات صنعت بیمه در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ کرد.
گزارش بیمه مرکزی حاکی از آن است که آمار شکایات صنعت بیمه در راستای مأموریتهای نهاد ناظر و با هدف شفافیت عملکردی، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خدمات و آگاهی بیمهگذاران منتشر میشود.
وضعیت کلی رسیدگی به شکایات
بنا بر این گزارش در ۴ ماهه اول سال جاری از مجموع ۶ هزار و ۳۳۱ شکایت ثبت شده در رشتههای مختلف بیمه، تعداد ۵ هزار و ۲۹۵ شکایت رسیدگی و مختومه شده و هزار و ۳۶ شکایت همچنان در حال رسیدگی و بررسی است.
رشتههای با بیشترین شکایات
رشته بیمه شخص ثالث با ۲۸۲۷ شکایت در صدر قرار دارد که از این تعداد، ۲۳۵۳ شکایت رسیدگی شده و ۴۷۴ شکایت در حال رسیدگی است.
پس از آن، رشته بیمه درمان با ۱۶۱۰ شکایت در جایگاه دوم قرار گرفته که از این میان ۱۴۲۶ شکایت مختومه و ۱۸۴ مورد در حال بررسی است.
رشته بدنه اتومبیل نیز با ۷۴۵ شکایت در رتبه سوم قرار دارد که ۶۶۲ شکایت رسیدگی شده و ۸۳ مورد در حال رسیدگی است.
رشتههای با کمترین شکایات
کمترین شکایات در رشتههای اعتبار (۲ مورد) و بدنه کشتی (۲ مورد) ثبت شده است که همگی رسیدگی و مختومه شدهاند.
اهمیت آمار
شایان ذکر است آمار شکایات میتواند برای ارزیابی رویهها و فرآیندهای ارائه خدمات و سنجش رضایت بیمهگذاران شرکتهای بیمه مورد استفاده قرار گیرد.
معذلک توصیه میشود این آمار با سایر شاخصها چون نسبت سهم از شکایات به سهم از بازار شرکتها در هر رشته و درصد شکایات وارد هر شرکت نسبت به متوسط شکایات وارد بازار در هر رشته مورد استفاده قرار گیرد تا استنتاجها قابل قبول و صحیحتر باشد.
برای جداول آماری مرتبط اینجا را ملاحظه کنید.
