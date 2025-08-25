دیدار مردمی مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد سنگسری مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز همزمان با آغاز هفته دولت و در دیداری چهره به چهره و بر اساس نظام نامه ارتباطات مردمی، صدای بی صدایان را شنیدیم.

وی افزود: در میز ارتباطات مردمی امروز سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، محمد چکشیان معاون فرهنگی اجتماعی و مدیران تخصصی معاونت‌های روابط کار، رفاه و امور اقتصادی، تعاون، تخلفات اداری و رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان و سایر مدیران ارشد به صورت مستقیم پاسخگوی مردم و جامعه هدف در حوزه‌های مختلف و تخصصی بودند.

سنگسری تصریح کرد: در این دیدار حدوداً ۶ ساعته مشکلات بالغ بر ۳۶۷ نفر در حوزه‌های مختلف روابط کار، بیمه بیکاری، اشتغال، تعاون، تخلفات اداری و … بررسی شد.

وی عمده سوال‌ها را در حوزه ساز و کارهای پاسخگویی به دلایل حذف یارانه عنوان کرد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مشکلات برخی از مراجعه کنندگان در بعضی از حوزه‌ها با اخذ درخواست مورد مشاوره و پاسخگویی مؤثر قرار گرفت به نحوی که برخی مشکلات به صورت تلفنی و مؤثر، حل و فصل شد.