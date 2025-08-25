۵۰ مصوبه عمرانی و اقتصادی برای توسعه شمیرانات تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بع، از ظهر دوشنبه، در چهاردهمین سفر شهرستانی خود به شمیرانات حضور یافت و جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان را با حضور اعضا برگزار کرد.

استاندار تهران در این جلسه با اشاره به تصویب حدود ۵۰ مصوبه گفت: اکثر این مصوبات در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی بوده و با توجه به ظرفیت‌های بالای شهرستان، به ویژه در بخش گردشگری و کشاورزی، تصمیمات مهمی اتخاذ شده است.

وی افزود: با توجه به ضعف‌های موجود در زیرساخت‌های شهرستان، مصوبات خوبی در حوزه راهداری و راه و شهرسازی برای بازسازی و احداث جاده‌های اولویت‌دار حمل و نقل تصویب شد. همچنین در حوزه آموزشی و درمانی، به ویژه در تکمیل ظرفیت‌ها و حمایت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تصمیماتی اتخاذ شد تا نیازهای شهرستان مرتفع شود.

استاندار تهران درباره مصوبات اقتصادی گفت: با توجه به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام با درصد پیشرفت قابل توجه، مقرر شد مساعدت‌هایی از طریق استانداری برای تسهیل و رفع موانع این پروژه‌ها انجام شود تا تکمیل آنها علاوه بر ایجاد اشتغال، در جذب گردشگر و توسعه توریسم نیز مؤثر باشد.

وی همچنین تأکید کرد: در راستای سیاست‌های دولت و مولدسازی، واگذاری برخی ابنیه دولتی در دستور کار قرار گرفته است تا با فروش این املاک مازاد، زمینه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع نیازهای زیرساختی شهرستان فراهم شود.

استاندار تهران در پایان اظهار داشت: این مصوبات در چارچوب توسعه پایدار شهرستان شمیرانات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و کشاورزی اتخاذ شده و امیدواریم با اجرای کامل آنها، تحولات مثبت و ملموس در این شهرستان رقم بخورد.