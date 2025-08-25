به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه به موضع گیری در خصوص جنایت شنیع رژیم صهیونیستی در نوار غزه پرداخت.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص گفت: حملات وحشیانه اسرائیل به بیمارستان‌ها و روزنامه‌نگاران ادامه نسل‌کشی در غزه است. ما تجاوز مداوم اسرائیل به غزه را محکوم می‌کنیم.

رجب طیب اردوغان اضافه کرد: آخرین نمونه آن هدف قرار دادن مجتمع پزشکی (بیمارستان) ناصر در صبح امروز بود. حملات وحشیانه اسرائیل به بیمارستان‌ها و روزنامه‌نگاران ادامه جنگ نسل‌کشی است که اشغالگران علیه نوار غزه به راه انداخته‌اند.

ارتش اشغالگر صهیونیستی بار دیگر با ارتکاب جنایتی تازه علیه اصحاب رسانه، «محمد سلامه» تصویربردار شبکه الجزیره را به همراه چند خبرنگار دیگر در غزه به شهادت رساند. با شهادت سلامه، شمار شهدای این شبکه در جریان جنگ غزه به ۱۰ نفر رسیده و در مجموع، ۲۴۰ خبرنگار از آغاز جنگ به شهادت رسیده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه نیز اعلام کرد که حمله به خبرنگاران و تیم‌های امدادی در بیمارستان ناصر با پرواز پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین و هدایت اطلاعاتی دقیق انجام شد.