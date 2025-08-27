با مدیریت مصرف، کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف آب محقق شده است

علیرضا قاسمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ادامه خشکسالی بی‌سابقه پنج ساله در تهران و مناطق اطراف، تاکید کرد: این دوره خشکسالی طی ۵۰ سال گذشته کم‌سابقه بوده و منابع آبی ما را در سدها، رودخانه‌ها و جوی‌ها با افت شدید مواجه کرده است.

وی افزود: حوزه شرق استان تهران شامل شهرهایی مانند فردیس و رودهن به شدت به منابع آب سطحی سدهای لتیان و لار وابسته است و کاهش بارش‌ها و خشکسالی‌های پیاپی مشکلات جدی را ایجاد کرده است، امسال بیشترین افت ذخایر آبی را شاهد هستیم و برای تاب‌آوری سیستم آبی و گذر از این بحران، لازم است اقدامات مدیریت مصرف به طور جدی ادامه یابد.

قاسمی با بیان اینکه تهران دیگر منابع جدید آبی ندارد، گفت: تنها راه عبور از بحران، بهینه‌سازی مصرف و مدیریت دقیق شبکه است، در چند سال اخیر ضمن فرهنگ‌سازی و درخواست همکاری از مردم برای صرفه‌جویی، اقدامات فنی مهمی مانند تعدیل فشار شبکه و استفاده از شیرهای فشارشکن در مناطق دارای اختلاف ارتفاع زیاد انجام شده است.

وی ادامه داد: در حوزه شرق تهران موفق شدیم چهار حلقه چاه بهره‌برداری کنیم تا بخشی از نیاز آبی با آب‌های زیرزمینی تأمین شود، همچنین با همکاری مردم و تعدیل فشار در شبکه، میزان تماس‌های مردمی و شکایات نسبت به قطعی و فشار آب کاهش یافته است.

مدیرعامل آبفا شرق استان تهران تصریح کرد: توپوگرافی منطقه شرق استان تهران به گونه‌ای است که در برخی مناطق اختلاف ارتفاع بیش از ۴۰۰ متر است و این موضوع نیازمند تدابیر خاص فنی برای مدیریت فشار آب است.

وی افزود: حتی در صورت بارش نرمال در سال آینده، خشکسالی ادامه خواهد داشت و باید مصرف بهینه و فرهنگ‌سازی در این زمینه ادامه پیدا کند.

قاسمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: آموزش و نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب باید از سنین پایین آغاز شود تا ملکه ذهن مردم شود.

وی افزود: مصرف آب در کشور ما به صورت میانگین بسیار بالاست و در برخی مناطق به ۳۵۰ تا ۴۰۰ لیتر در روز به ازای هر نفر می‌رسد، در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم کمتر از ۸۰ لیتر است.

مدیرعامل آبفا شرق استان تهران با اشاره به تهدیدهای آبی منطقه‌ای و مرزی بیان کرد: منابع آب مرزی از جمله هری‌رود و هیرمند به روی ما بسته شده و ممکن است در آینده در شمال و غرب کشور نیز این مشکلات بروز کند، لذا مدیریت مصرف امری حیاتی است.

وی همچنین از مقابله جدی با انشعابات غیرمجاز خبر داد و گفت: با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی برخورد جدی با انشعابات غیرمجاز داریم و در هفته گذشته خطوط انشعابی غیرمجاز با قطر ۱۱۰ میلی‌متر که بیش از ۸۰ خانوار از آن استفاده می‌کردند، قطع شد، این اقدامات به کاهش پرت آب کمک چشمگیری خواهد کرد.

قاسمی تاکید کرد: با وجود افزایش جمعیت حدود ۷ تا ۸ درصدی در حوزه شرق تهران، با مدیریت مصرف توانسته‌ایم تولید آب را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهیم و کل استان تهران نیز بیش از ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف را به ثبت رسانده است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری مردم گفت: از شهروندان انتظار داریم مصرف بی‌رویه نداشته باشند و با مصرف درست، بحران آبی را پشت سر بگذاریم. وی افزود: حتی کاهش چند دقیقه‌ای زمان استحمام می‌تواند روزانه تا ۳۰ لیتر در هر نفر صرفه‌جویی ایجاد کند و اگر همه مردم فقط ۲۰ درصد در مصرف صرفه‌جویی کنند، شرایط بحران به راحتی مدیریت خواهد شد.

قاسمی تاکید کرد که تا این لحظه هیچ منطقه‌ای با قطعی کامل آب مواجه نبوده و مردم با شرایط جدید کنار آمده‌اند و همکاری خوبی در این زمینه دارند.