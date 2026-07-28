مظفری: تکمیل پروژه های عمرانی بوشهر شتاب گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر سه شنبه در بازدید از ۲ پروژه‌ عمرانی مهم شامل عملیات اجرایی هفت کیلومتر از بزرگراه بوشهر-گناوه و همچنین مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی تمجیدی در شهرستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های پیمانکاران و عوامل اجرایی بر ضرورت تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها و رعایت استانداردهای فنی و ایمنی تأکید کرد.

وی در بازدید از پروژه‌ی بزرگراه بوشهر-گناوه، با اشاره به اهمیت این مسیر، اظهار کرد: هفت کیلومتر از این بزرگ‌راه در حوزه‌ی استحفاظی شهرستان بوشهر قرار دارد که توسط شرکت نوپرور در دست اجراست و عملیات فنی و اجرایی این پروژه در حال انجام است.

فرماندار بوشهر در ادامه این بازدید از مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی تمجیدی بوشهر- گناوه بازدید کرد و در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.



گفتنی است که در این بازدیدها، معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، لواسانی معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، امیری رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان و تمجیدی سرمایه‌گذار مجتمع خدمات رفاهی نیز حضور داشتند و گزارش‌هایی از روند اجرایی پروژه‌ها ارائه کردند.

