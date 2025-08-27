کارمندان نمونه ادارات بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر چهارشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و انقلاب گفت: خدمت صادقانه به مردم شاخصه اصلی کارکنان نمونه است و کارمندانی که با مسئولیتپذیری و تلاش مستمر زمینه پیشرفت و رفاه جامعه را فراهم میکنند، الگویی برای سایر کارکنان محسوب میشوند. وی افزود تقدیر از این کارکنان، انگیزهبخش برای استمرار خدمت و ارتقای کیفیت فعالیتها در دستگاههای اجرایی است.
فرماندار بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها و تلاش برای جذب اعتبارات ملی اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی نقش کلیدی در ارائه خدمات به مردم دارند و حتی مجموعههایی که فعالیتشان کمتر دیده میشود، سهم بسزایی در تحقق اهداف توسعهای شهرستان داشتهاند. وی تأکید کرد مدیران باید با همت و برنامهریزی، جذب حداکثری اعتبارات ملی را در مسیر شتاب توسعه شهرستان دنبال کنند.
در پایان، فرماندار بوشهر عملکرد مجموعه اداری شهرستان را نمونهای از تلاش بیوقفه و پایبندی به ارزشهای اخلاقی و حرفهای در خدمت به مردم دانست و افزود: همافزایی بین دستگاههای اجرایی و انگیزهبخشی به کارکنان، عامل اصلی ارتقای کیفیت خدمات به جامعه است.
