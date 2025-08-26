به گزارش خبرگزاری مهر، این سیستم با کارایی فوقالعاده در انتقال اکسیژن، نه تنها مصرف انرژی را به شدت کاهش میدهد، بلکه موجب بهبود قابل توجه شرایط زیستی ماهیها و کاهش تلفات میشود. آزمایشهای میدانی در نروژ و شیلی نتایج خیرهکنندهای را نشان داده که نویدبخش آیندهای روشن برای صنعت پرورش ماهی است.
فرِیا یک سیستم کاملاً غوطور برای تأمین اکسیژن که میتواند تحولی شگرف در صنعت آبزیپروری جهان ایجاد کند. این سیستم نوین پس از انجام آزمایشهای میدانی گسترده در دو قطب اصلی پرورش ماهی یعنی نروژ و شیلی، با نتایجی حیرتانگیز معرفی شد.
بر اساس گزارش رسمی منتشر شده توسط این شرکت، سیستم فرِیا (Freya) در طول آزمایشها موفق شد مصرف اکسیژن را تا ۴۱ درصد کاهش دهد و در عین حال مصرف انرژی مرتبط با اکسیژنرسانی را نیز ۶۰ درصد تقلیل دهد. این سیستم قادر است با راندمان انتقال بیش از ۸۵ درصد، بیش از ۵۰ کیلوگرم در ساعت اکسیژن رهاسازی کند که رکوردی بیسابقه در صنعت محسوب میشود.
یکی از برجستهترین ویژگیهای این سیستم، توانایی آن در تثبیت سطح اکسیژن محلول در آب است. این قابلیت نه تنها موجب بهبود قابل توجه شرایط زندگی ماهیها شده، بلکه میزان تلفات را نیز به میزان چشمگیری کاهش میدهد. این موضوع بهویژه در شرایط آبوهوایی متغیر امروزی که گرمایش جهانی موجب افزایش دمای آبها شده، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
شرکت سالمار اینووانور (SalMar Innovanor) که از این سیستم در عملیات پرورش ماهی خود استفاده کرده، گزارش داده که توانسته سطح اکسیژن محلول را دو برابر افزایش دهد. این دستاورد نه تنها شرایط بهتری برای ماهیها فراهم کرده، بلکه کیفیت محصول نهایی را نیز بهبود بخشیده است.
از سوی دیگر، شرکت سالمن اِوولوشن (Salmon Evolution) نیز این سیستم را برای کاربردهای اکسیژنرسانی در دوازده تانک مرکز پرورش ماهی خود در ایندره هارویا انتخاب کرده است. این انتخاب نشاندهنده اعتماد صنعت به قابلیتهای منحصر به فرد سیستم فرِیا در شرایط بحرانی است.
وارن راسل، مدیر ارشد بازرگانی مولیر در این رابطه اعلام کرد: «صنعت آبزیپروری مدتها بود که به دنبال راهحلی میگشت که بتواند انتقال اکسیژن را بهبود بخشد، هزینههای انرژی و عملیاتی را کاهش دهد و در عین حال شرایط بهینه زیست ماهیها را نیز تضمین کند. سیستم فرِیا به تمامی این انتظارات پاسخ داده است.»
فناوری نانوحباب به کار رفته در این سیستم، مبتنی بر تولید حبابهای فوق ریز با قطر کمتر از ۲۰۰ نانومتر است که میتوانند برای مدت زمان طولانیتری در آب باقی بمانند و سطح تماس بیشتری را برای انتقال اکسیژن فراهم آورند. این ویژگی منحصر به فرد باعث میشود راندمان انتقال اکسیژن به میزان قابل توجهی افزایش یابد در حالی که مصرف انرژی کاهش مییابد.
این سیستم همچنین طراحی شده تا در اعماق مختلف آب کار کند و بتواند اکسیژن را به صورت یکنواخت درآب توزیع نماید. این قابلیت به ویژه در استخرهای پرورش ماهی با عمق زیاد که توزیع یکنواخت اکسیژن همیشه یک چالش بزرگ بوده، بسیار حائز اهمیت است.
کارشناسان صنعت معتقدند که معرفی این سیستم میتواند نقطه عطفی در صنعت آبزیپروری جهان محسوب شود چرا که همزمان با چالشهای کاهش مصرف انرژی و بهبود شرایط زیستی ماهیها پاسخ میدهد. با توجه به رشد سریع صنعت پرورش ماهی در جهان و نیاز فزاینده به پروتئین سالم، چنین نوآوریهایی میتوانند نقش کلیدی در تأمین غذای جمعیت رو به رشد جهان ایفا کنند.
انتظار میرود با معرفی این سیستم، تحولی بزرگ در صنعت آبزیپروری کشورهای پیشرو در این صنعت از جمله نروژ، شیلی، کانادا و اسکاتلند ایجاد شود. همچنین کشورهایی که به تازگی وارد این صنعت شدهاند نیز میتوانند از همان ابتدا از این فناوریهای پیشرفته بهرهمند شوند.
سیستم فرِیا نه تنها برای پرورش ماهیهای سالمون بلکه برای سایر گونههای آبزی از جمله میگو، تیلاپیا و سایر ماهیهای پرورشی نیز قابل استفاده است. این تنوع کاربرد باعث میشود که دامنه کاربرد این سیستم بسیار گسترده باشد و بتواند در انواع مختلف مزارع آبزیپروری مورد استفاده قرار گیرد.
