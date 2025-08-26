  1. بین الملل
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

صهیونیست‌ها خطاب به «ترامپ»: به وعده‌ات عمل کن

خانواده‌های اسرای صهیونیست از رئیس جمهور آمریکا خواستند به وعده خود در قبال بازگرداندن آنها عمل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خانواده‌های اسرای صهیونیست خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند: تو وعده داده بودی که اسرا را باز می‌گردانی و زمان آن فرا رسیده که به وعده خود عمل کنی.

آنها اضافه کردند: شاید اطلاعات غلطی از کابینه تل‌آویو به واشنگتن مخابره می‌شود. ما به امضای یک توافقنامه نیاز داریم.

روزنامه هاآرتص نیز گزارش داد که معترضان صهیونیست از صبح امروز خیابان‌های تل‌آویو و حیفا را بسته‌اند.

نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی نیز با معترضان درگیر شده و زد و خوردهایی میان آنها رخ داده است.

این معترضان اعلام کردند که خواهان توقف جنگ در غزه و بازگرداندن اسرای صهیونیست هستند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکنون چندین بار وعده بازگرداندن اسرای صهیونیست و پایان جنگ غزه را داده اما تاکنون هیچکدام از آنها عملی نشده است.

