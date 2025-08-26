به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خانواده‌های اسرای صهیونیست خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند: تو وعده داده بودی که اسرا را باز می‌گردانی و زمان آن فرا رسیده که به وعده خود عمل کنی.

آنها اضافه کردند: شاید اطلاعات غلطی از کابینه تل‌آویو به واشنگتن مخابره می‌شود. ما به امضای یک توافقنامه نیاز داریم.

روزنامه هاآرتص نیز گزارش داد که معترضان صهیونیست از صبح امروز خیابان‌های تل‌آویو و حیفا را بسته‌اند.

نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی نیز با معترضان درگیر شده و زد و خوردهایی میان آنها رخ داده است.

این معترضان اعلام کردند که خواهان توقف جنگ در غزه و بازگرداندن اسرای صهیونیست هستند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکنون چندین بار وعده بازگرداندن اسرای صهیونیست و پایان جنگ غزه را داده اما تاکنون هیچکدام از آنها عملی نشده است.