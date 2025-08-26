  1. سیاست
طهماسبی: عزت و اقتدار ایران سرلوحه مذاکرات باشد

عضو مجمع نمایندگان استان فارس گفت: از وزیر امور خارجه و دیگر افراد دستگاه دیپلماسی کشور انتظار می‌رود، در تمام مذاکرات، حفظ عزت و اقتدار و کرامت ملت ایران را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد طهماسبی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: امروز کشور بیش از زمان دیگری نیازمند انسجام، همبستگی و حرکت یکپارچه در پشت سر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس بیان کرد: از وزیر امور خارجه و دیگر افراد دستگاه دیپلماسی کشور انتظار می‌رود، در تمام مذاکرات، حفظ عزت و اقتدار و کرامت ملت ایران را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

طهماسبی با تاکید بر اینکه ملت ما اهل مماشات با ظالمان نیست، تصریح کرد: صدای دستگاه دیپلماسی باید انعکاس دهنده اقتدار ملت ایران باشد.

وی ادامه داد: طرح شکایت رسمی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران باید در مجامع بین‌المللی پیگیری شود.

