۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

تجدید چاپ دو اثر از محمود درویش و نزار قبانی

آثار ترجمه‌شده یدالله گودرزی از دو شاعر برجسته جهان عرب، نزار قبانی و محمود درویش، با استقبال گسترده مخاطبان به چاپ‌های تازه رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌های «عشق کافه کوچکی است» از محمود درویش و «زنی در من قدم می‌زند» با ترجمه یدالله گودرزی تجدید چاپ شدند.

«عشق کافه کوچکی است» دومین مجموعه از سه مجموعه شعری است که گودرزی، شاعر و مترجم، از محمود درویش شاعر برجسته فلسطینی به فارسی برگردانده است. این مجموعه اکنون در کمتر از دو سال به چاپ سوم رسیده است.

پیش از این، «وطن من چمدان است» سروده محمود درویش با ترجمه گودرزی به چاپ سوم رسیده بود و او امسال مجموعه «باران، نامه‌ای عاشقانه است» از این شاعر را نیز به بازار کتاب عرضه کرده بود.

همچنین کتاب «زنی در من قدم می‌زند» از سروده‌های نزار قبانی به چاپ پنجم رسید که نشان از استقبال پرشور مخاطبان از آثار این دو شاعر فلسطینی و سوری دارد.

این آثار توسط انتشارات گویا منتشر شده و هم‌اکنون در دسترس علاقه‌مندان است. یدالله گودرزی تاکنون بیشترین آثار محمود درویش و نزار قبانی را به فارسی برگردانده که در میان دوستداران شعر و ادبیات، با اقبال ویژه‌ای روبه‌رو شده است.

زینب رازدشت تازکند

