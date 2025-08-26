دولت توجه به توسعه عدالت آموزشی در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده بعد از ظهر سه‌شنبه در آئین بهره برداری آموزشگاه شهیدان مدافع حرم در منطقه محروم اسلام آباد شهر زنجان با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای خدمت، اظهار کرد: افتتاح این آموزشگاه در ایام هفته دولت با شعار «دوازده ماه تلاش و دوازده روز دفاع» نشان‌دهنده توجه جدی دولت چهاردهم به آموزش و پرورش به‌عنوان محور اصلی عدالت اجتماعی است.

وی افزود: از نخستین روزهای آغاز به کار دولت، شخص رئیس‌جمهور مأموریت ویژه‌ای برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش و تحقق عدالت آموزشی صادر کردند و این موضوع در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا تاکنون جلسات متعددی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شده و آخرین نشست نیز روز گذشته به‌طور اختصاصی بیش از دو ساعت به موضوع آموزش و پرورش اختصاص یافت.

حکیم‌زاده با بیان اینکه عدالت اجتماعی بدون عدالت آموزشی محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: نخستین گام برای عدالت اجتماعی، فراهم‌سازی فرصت‌های برابر یادگیری برای همه فرزندان کشور است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که آموزش عمومی و همگانی عامل اصلی تحرک اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی بوده است، اما متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل تنوع‌بخشی به انواع مدارس، در کشور ما فرصت‌های نابرابر آموزشی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور با درک عمیق از اهمیت این موضوع، عدالت آموزشی را به‌عنوان شعار اصلی خود انتخاب کرده و بر دو محور اساسی یعنی محرومیت‌زدایی از کاستی‌های آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس دولتی تأکید ویژه دارند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدرسه شهیدان مدافع حرم تنها یک ساختمان آموزشی نیست بلکه نماد تحقق یک باور و عزم جدی برای ساختن آینده‌ای بهتر برای همه دانش‌آموزان کشور است. این مدرسه، مظهر امید به آینده و نشانه‌ای از عزم دولت برای بازگرداندن آموزش و پرورش به جایگاه واقعی خود به‌عنوان عامل اصلی توسعه ملی است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش دوره ابتدایی بهترین سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی است، گفت: هر میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های ابتدایی تربیت کودکان، چندین برابر بازدهی خواهد داشت و در آینده هزینه‌های کشور برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

حکیم‌زاده همچنین از تلاش مجموعه آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی مدارس استان، خیران و دستگاه‌های اجرایی برای احداث این آموزشگاه ۱۱ کلاسه قدردانی کرد و افزود: ثمره این تلاش جمعی، مدرسه‌ای خواهد بود که سال‌های سال میزبان صدای دانش‌آموزان و بستری برای رشد و تعالی آنان باشد.