به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: هوشمندسازی اقتصاد استان با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین امکان‌پذیر است و می‌تواند مسیر خام‌فروشی محصولات کشاورزی و صنعتی را متوقف کند.

وی گفت: وفاق و همکاری مردم و مسئولان موجب شده تا مازندران امروز به کارگاهی برای توسعه و سازندگی تبدیل شود. وی افزود که تاکنون ۹۵ درصد برنامه‌های تعیین شده استان محقق شده است.

استاندار ادامه داد: توجه ویژه به صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات تولیدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان، ارزش افزوده اقتصادی استان را افزایش می‌دهد و اقتصاد مازندران را پایدار و دانش‌بنیان می‌کند.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و نیروهای کارآمد تصریح کرد: کشاورزی استان باید به سمت مدرن و پیشرفته حرکت کند و شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر نقش محوری خواهند داشت.

یونسی رستمی افزود: هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین صنعتی با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در استان دنبال می‌شود و این فناوری‌ها فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کنند.

استاندار در پایان گفت: همراهی مردم و مسئولان با دولت چهاردهم، تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین مسیر توسعه هوشمند مازندران را تضمین می‌کند و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

