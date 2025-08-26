  1. سیاست
عراقچی: نخست‌وزیر استرالیا واقعاً یک «سیاستمدار ضعیف» است

وزیر امور خارجه گفت: من در هیچ موضوعی با جنایتکاران جنگی تحت تعقیب نظر موافق نداشته‌ام، اما نتانیاهو در یک مورد درست می‌گوید: نخست‌وزیر استرالیا واقعاً یک «سیاستمدار ضعیف» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام دولت استرالیا نوشت: من در هیچ موضوعی با جنایتکاران جنگی تحت تعقیب نظر موافق نداشته‌ام، اما نتانیاهو در یک مورد درست می‌گوید: نخست‌وزیر استرالیا واقعاً یک «سیاستمدار ضعیف» است.

وی ادامه داد: ایران میزبان یکی از قدیمی‌ترین جوامع یهودی جهان است که دارای ده‌ها کنیسه هستند. اتهام زدن به ایران مبنی بر حمله به چنین مکان‌هایی در استرالیا، در حالی که ما در کشور خودمان نهایت تلاشمان را برای حفاظت از آنها می‌کنیم، کاملاً بی‌معنی است.

عراقچی افزود: ظاهراً قرار است ایران بهای حمایت مردم استرالیا از فلسطین را بپردازد. کانبرا باید بهتر بداند که تلاش برای جلب رضایت رژیم تحت رهبری جنایتکاران جنگی، تنها نتانیاهو و امثال او را جسورتر خواهد کرد.

