نشست فرمانداران ادوار شهرستان دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از هفته دولت سالن جلسات فرمانداری شهرستان دیر برای اولین بار شاهد برگزاری نشست صمیمی فرمانداران ادوار این شهرستان در همایشی با عنوان یاد ایام دیرین در دیر بود.
ارسلان زارع استاندار بوشهر که خود زمانی در این شهرستان فرماندار بوده است در ارتباط زنده ویدئو کنفرانسی با همایش تجلیل از فرمانداران ادوار شهرستان دیر بر اهمیت بهرهگیری از تجربههای نخبگان استان و مدیران مجرب گذشته در مسیر توسعه استان تأکید کرد.
وی در این ارتباط تصویری با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: چنین نشستهایی که با حضور مدیران و مسئولان گذشته برگزار میشود، فرصتی ارزشمند برای هم اندیشی، مشورت و تبادل تجربه و همافزایی در راستای توسعه شهرستانها و استان است.
وی افزود: تجربههای ارزنده مدیران ادوار مختلف، سرمایه بزرگی است که باید در تصمیم سازی ها، تصمیمگیریها و برنامهریزیهای امروز به کار گرفته شود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه دل مدیران و مسئولان گذشته همواره در گرو پیشرفت و آبادانی استان بوشهر است، ادامه داد: بسیاری از این مدیران، تجارب ارزشمندی در سطح شهرستان، استان و حتی کشور دارند که میتواند چراغ راه مدیران امروز باشد.
زارع بر ضرورت استمرار چنین نشستهایی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری، همگرایی و استفاده از خرد جمعی هستیم و برگزاری اینگونه همایشها فرصتی است تا نسل جدید مدیران از تجربههای نسل پیشین استفاده کنند و برای حل مسائل شهرستانها و استان از آن بهره بگیرند.
وی افزود: علاقهمند بودم تا در این نشست، حضور داشته باشم ولیکن به دلیل همزمانی با برنامههای فشرده هفته دولت، میسر نشد.
استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان گفت: شهرستان دیر از ظرفیتهای ارزندهای برای پیشرفت و توسعه برخوردار است و این گردهمایی، فرصتی مناسب برای هم اندیشی و تبادل تجربیات فرمانداران محترم ادوار در راستای توسعه و اعتلای شهرستان در همه عرصه هاست.
فرماندار شهرستان دیر نیز در این نشست گفت: هدف از برگزاری این برنامه تجلیل از خدمات فرمانداران ادوار شهرستان بود و تجارب آنها برای ما یک درس و ارزشمند است.
سید علیرضا سجادی افزود: خروجی بهتر این همایش حفظ ارتباط با این فرمانداران است که از تجارب و پیشنهادات ارزشمند آنها که کوله باری از تجربه دارند، بهره مند شویم. این همایش تمام میشود و مهم حفظ این ارتباطات است.
وی ادامه داد: فارغ از نگاه به سبقه سیاسی از نقطه نظرات کارشناسی و ارزشمند همه جناحها و گروهها استفاده کردهام.
سجادی تاکید کرد: این نشست به نوعی ترجمان شعار دولت وفاق ملی است که فرمانداران از دولتهای مختلف گرد هم جمع شدهاند.
وی با بیان اینکه خود را بی نیاز از مشورت نمیدانیم عنوان کرد: قدردان زحمات خدمتگزاران شهرستان در گذشته هستیم و امیدواریم ما نیز خدمتگزار خوبی برای مردم باشیم.
امام جمعه دیر نیز در این مراسم با تبریک هفته دولت و خوش آمد به فرمانداران ادوار شهرستان دیر گفت: این عزیزان سرمایههای گرانبهایی برای مملکت ما هستند و باید از تجارب آنها استفاده شود.
حجت الاسلام سیدعلی حسینی عدم استفاده از این سرمایهها را یک نقص دانست و افزود: هر یک از این فرمانداران با مسائل و مشکلات شهرستان دست و پنجه نرم کردهاند و یقیناً میتوانند مشاوری امین برای فرماندار فعلی باشند.
وی بیان کرد: در هفته دولت از یک سو یاد و نام شهیدان رجایی و باهنر و شهید رئیسی را گرامی میداریم و از طرفی مسئولان باید در ابعاد مختلف ساده زیستی، مردمداری، مکتبی و پیرو رهبر بودن و پایبندی نسبت به شعائر دینی از این شهیدان الگو بگیرند.
وی با تاکید بر لزوم قدردانی از مسئولان خدمتگزار عنوان کرد: خدمات مسئولان از اول انقلاب تا امروز و فرداها در کارنامه نظام جمهوری اسلامی ثبت میشود لذا بدون حب و بغض باید به خدمات مسئولین نگاه کرد و در ارزیابی خدمات و تلاشهای مسئولان نباید به جناحها توجه کرد.
امام جمعه دیر با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از رئیس جمهور گفت: دشمن وقتی فهمید از طریق نظامی توان رویارویی با ایران اسلامی را ندارد، دنبال اختلاف افکنی در جامعه است.
وی افزود: متأسفانه بعضیها از دشمن بازی میخورند و برخی نیز از سر غفلت و ناآگاهی آب به آسیاب دشمن میریزند که امید است به خود آیند و در زمین دشمن بازی نکنند. امروز همه باید پاسدار وحدت باشیم.
حسینی تاکید کرد: در موقعیتی که دشمن تمام تلاش خود را برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی و ایجاد ناامیدی بین مردم به کار بسته است، مسئولین باید خدمات ارائه شده را به مردم اطلاع دهند.
وی یادآور شد: هفته دولت فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاهها است.
در ادامه این نشست هر یک از فرمانداران ادوار شهرستان دیر خاطراتی از تجربیات دوران مسئولیت خود در این شهرستان بیان کردند.
گفتنی است بندر دیر از زمانی که به شهرستان ارتقا یافته تا امروز ۱۶ فرماندار به خود دیده است.
در پایان این نشست فرمانداران ادوار و مسئولان فعلی شهرستان دیر عکس یادگاری گرفتند.
