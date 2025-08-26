به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح این پروژه روز سه شنبه با حضور فرمانده سپاه امام علی ابنابیطالب (ع) استان قم برگزار شد و طی آن نیروگاه خورشیدی جدید که به نام سردار شهید حسین سلامی مزین شده است، رسماً به بهرهبرداری رسید.
سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه استان قم در این مراسم با اشاره به ویژگیهای این طرح اظهار کرد: این مجموعه به عنوان نخستین نیروگاه خورشیدی بورسی در استان شناخته میشود و هزینههای احداث آن به طور کامل توسط قرارگاه محرومیتزدایی سپاه تأمین شده است.
وی افزود: انرژی تولیدی این نیروگاه از طریق بورس انرژی عرضه و به فروش خواهد رسید و عوائد حاصل از آن در اختیار یک مؤسسه خیریه قرار میگیرد تا به صورت مستقیم برای حمایت از خانوادههای محروم و نیازمند استان هزینه شود.
فرمانده سپاه قم همچنین از برنامههای توسعهای این طرح خبر داد و تصریح کرد: در صورت تأمین منابع مالی و مشارکت خیرین، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در این منطقه افزایش خواهد یافت و ساخت یک نیروگاه دیگر با توان تولید ۳۰۰ کیلووات در کنار مجموعه فعلی در دستور کار قرار دارد.
چهارمین نیروگاه خورشیدی سپاه قم در حالی به بهرهبرداری رسید که پیش از این سه پروژه مشابه در نقاط مختلف استان راهاندازی شده و مجموع آنها سهمی در خور در توسعه انرژیهای پاک و تحقق سیاستهای کلان کشور در حوزه استفاده از منابع تجدیدپذیر ایفا کرده است.
