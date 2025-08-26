به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سومین روز هفته دولت و با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، چندین پروژه عمرانی و شهری در شهرستان آذرشهر افتتاح و از روند اجرای برخی طرحهای مهم این شهرستان بازدید شد.
در این آئین، تعریض و آسفالت معابر آذرشهر، زمین چمن مدرسه شهید حاج قاسم سلیمانی و پست برق توزیع ۲۰ کیلوولت آذرشهر به بهرهبرداری رسید. همچنین مدیران استانی از پروژههای در حال ساخت همچون شهربازی و میدان ساعت آذرشهر و نیز پمپ بنزین شهرداری آذرشهر بازدید کردند.
در ادامه این برنامه، چند پروژه عمرانی در شهر تیمورلو نیز افتتاح شد که شامل آسفالت معابر اصلی و فرعی به مساحت ۲۳ هزار متر مربع با مصرف سه هزار تن آسفالت و افتتاح زمین چمن دبستان فرهنگ بود.
یکی دیگر از طرحهای شاخص این شهرستان، بهرهبرداری از پنلهای خورشیدی شهرداری تیمورلو به عنوان نخستین شهرداری استان در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک بود که گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار و کاهش هزینههای انرژی شهری و ناترازی برق به شمار میرود.
براساس اعلام مسئولان، مجموع اعتبار صرفشده برای پروژههای افتتاحشده در شهرستان آذرشهر بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال است که اجرای آنها میتواند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای شهری، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان ایفا کند.
