به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت صبح چهارشنبه در حاشیه از افتتاح ۷۷ پروژه مهم مخابراتی با اعتبار ۱۶۵ میلیارد تومان در مرکز استان مازندران خبر داد و افزود: این پروژه‌ها که شامل توسعه فیبر نوری، بهبود سایت‌های تلفن همراه و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال است، با هدف کاهش شکاف دیجیتالی بین شهر و روستا و تسهیل دسترسی به خدمات الکترونیکی برای مردم، آغاز شده است.

فرماندار ساری، با اشاره به گستردگی طرح‌ها اعلام کرد: از مجموع این ۷۷ پروژه، ۵۴ پروژه در سطح شهر ساری و ۲۳ پروژه در مناطق روستایی اجرا شده است. این پروژه‌ها نه تنها به بهبود کیفیت خدمات ارتباطی در شهر کمک می‌کنند، بلکه با گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت و خدمات دیجیتال، عدالت ارتباطی را در مناطق دورافتاده نیز فراهم می‌سازند.

وی افزود: این طرح‌ها شامل توسعه سایت‌های تلفن همراه، ارتقای تکنولوژی سایت‌ها، اجرای شبکه فیبر نوری، تبدیل کابل‌های هوایی به زمینی و تقویت سوئیچ‌های دیتا هستند. تمامی این اقدامات به‌ویژه در توسعه خدمات آموزشی، تجاری و دولتی تأثیرات عمیقی خواهند داشت.

فرماندار ساری همچنین بر اهمیت این پروژه‌ها در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: این پروژه‌ها علاوه بر افزایش سرعت اینترنت، امکان بهبود پوشش تلفن همراه و ایجاد بستری مناسب برای کسب‌وکارهای دیجیتال و استارتاپ‌ها را فراهم خواهند کرد. این اقدامات در نهایت به افزایش بهره‌وری اقتصادی و توسعه پایدار در استان کمک می‌کنند.

نوبخت ادامه داد: این پروژه‌ها جزئی از سیاست‌های دولت برای تحقق دولت دیجیتال و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی در تمامی نقاط کشور است و با این طرح‌ها، امکان جلوگیری از مهاجرت معکوس به شهرها و فراهم کردن زمینه‌های توسعه روستاها و مناطق کم‌برخوردار وجود خواهد داشت.