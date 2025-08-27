  1. استانها
  2. مازندران
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۸

۷۷ پروژه ارتباطی با ۱۶۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در ساری افتتاح شد

ساری - فرماندار شهرستان ساری از افتتاح ۷۷ پروژه مهم ارتباطی با اعتبار ۱۶۵ میلیارد تومان در مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت صبح چهارشنبه در حاشیه از افتتاح ۷۷ پروژه مهم مخابراتی با اعتبار ۱۶۵ میلیارد تومان در مرکز استان مازندران خبر داد و افزود: این پروژه‌ها که شامل توسعه فیبر نوری، بهبود سایت‌های تلفن همراه و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال است، با هدف کاهش شکاف دیجیتالی بین شهر و روستا و تسهیل دسترسی به خدمات الکترونیکی برای مردم، آغاز شده است.

فرماندار ساری، با اشاره به گستردگی طرح‌ها اعلام کرد: از مجموع این ۷۷ پروژه، ۵۴ پروژه در سطح شهر ساری و ۲۳ پروژه در مناطق روستایی اجرا شده است. این پروژه‌ها نه تنها به بهبود کیفیت خدمات ارتباطی در شهر کمک می‌کنند، بلکه با گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت و خدمات دیجیتال، عدالت ارتباطی را در مناطق دورافتاده نیز فراهم می‌سازند.

وی افزود: این طرح‌ها شامل توسعه سایت‌های تلفن همراه، ارتقای تکنولوژی سایت‌ها، اجرای شبکه فیبر نوری، تبدیل کابل‌های هوایی به زمینی و تقویت سوئیچ‌های دیتا هستند. تمامی این اقدامات به‌ویژه در توسعه خدمات آموزشی، تجاری و دولتی تأثیرات عمیقی خواهند داشت.

فرماندار ساری همچنین بر اهمیت این پروژه‌ها در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: این پروژه‌ها علاوه بر افزایش سرعت اینترنت، امکان بهبود پوشش تلفن همراه و ایجاد بستری مناسب برای کسب‌وکارهای دیجیتال و استارتاپ‌ها را فراهم خواهند کرد. این اقدامات در نهایت به افزایش بهره‌وری اقتصادی و توسعه پایدار در استان کمک می‌کنند.

نوبخت ادامه داد: این پروژه‌ها جزئی از سیاست‌های دولت برای تحقق دولت دیجیتال و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی در تمامی نقاط کشور است و با این طرح‌ها، امکان جلوگیری از مهاجرت معکوس به شهرها و فراهم کردن زمینه‌های توسعه روستاها و مناطق کم‌برخوردار وجود خواهد داشت.

