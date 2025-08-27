افتتاح و کلنگ زنی ۶۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در زرندیه

مهدی احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: هفته دولت فرصتی برای تبیین خدمات و دستاوردهای دولت در عرصههای مختلف است و دستگاههای اجرایی در سراسر کشور با بهرهبرداری از پروژههای عمرانی، اقتصادی و اجتماعی، بخشی از عملکرد خود را به مردم ارائه میکنند.
فرماندار زرندیه با بیان اینکه هفته دولت نمادی از خدمترسانی و تجدید عهد مسئولان با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهیدان خدمت است، افزود: در این شهرستان ۶۵ پروژه عمرانی و اقتصادی افتتاح و کلنگزنی میشود که شامل ۵۸ طرح عمرانی با اعتبار سه هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال و هفت طرح اقتصادی با سرمایهگذاری ۱۱ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: با اجرای این پروژهها در مجموع برای ۳۲۴ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد، این طرحها در راستای توسعه زیرساختها و تقویت اقتصاد منطقه به بهرهبرداری میرسند.
احمدی گفت: در حوزه بهداشت و درمان، توسعه بیمارستان امام رضا (ع) در دستور کار قرار گرفته و تأمین تجهیزات پیشرفته و جذب نیروی انسانی متخصص برای این مرکز درمانی انجام خواهد شد.
فرماندار زرندیه خاطرنشان کرد: خلأهای موجود در شبکه بهداشت شهرستان شناسایی شده و در مذاکره با رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه، قول مساعد برای رفع این مشکلات دریافت شده است. این اقدامات به منظور ارتقای کیفیت خدمات درمانی و دسترسی بهتر شهروندان به امکانات پزشکی صورت میگیرد.
وی در خصوص مسائل زیستمحیطی تصریح کرد: برنامهریزیهایی برای رفع بوی نامطبوع ناشی از تخمیر ذرت، آلودگیهای مرتبط با دامداریها و مشکل حشرات موذی انجام شده است.
