به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اورجزاده، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: در نتیجه شناسایی باندهای دلالی کارتهای بازرگانی استیجاری در استان و فقط اقدامات دو نفر از سرکردگان این باندها، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی متوجه صاحبان صوری این کارتها گردیده است.
وی افزود: با همکاری نهادهای نظارتی، اجرای مفاد ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار قرار گرفته و سرکردگان این باندها و مودیان واقعی شناسایی شده و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.
اورجزاده، با بیان اینکه در دهههای اخیر، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی افراد غیر بهمنظور فرار مالیاتی و خودداری از رفع تعهدات ارزی، چالشهای جدی برای نظام اقتصادی و مالیاتی کشور ایجاد کرده است افزود: خوشبختانه اداره کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی طی سالهای گذشته با رصد دقیق و اقدامات هدفمند، موفق به شناسایی و برخورد با باندهای دلالی فعال در زمینه اجاره کارتهای بازرگانی شده است.
وی با اشاره به نحوه فعالیت این باندها افزود: این گروهها با سوءاستفاده از افراد بیبضاعت، کمسواد یا بیسواد، بیماران از جمله مبتلایان به اعتیاد و برخی زنان خانهدار، اقدام به تأسیس شرکتهای بازرگانی و اخذ کارت بازرگانی به نام آنان کرده و سپس کارتها را در اختیار دیگران قرار میدادند. بررسیها نشان میدهد که این شیوه فعالیت، بدهی سنگینی را متوجه صاحبان ظاهری کارتها کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان در پایان تأکید کرد: مبارزه با پدیده شوم اجاره کارتهای بازرگانی با جدیت ادامه دارد و اداره کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی در راستای صیانت از حقوق بیتالمال، هیچگونه اغماضی در برخورد با متخلفان نخواهد داشت.
