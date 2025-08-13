به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به سرکشی از اجرای طرح برخورد با سدمعبر وانتیها در مناطق ۲۲ گانه پرداخت.
در جریان این طرح که با مشارکت پلیس راهور، مأموران ساماندهی و نیروهای شهربان اجرا میشود، ضمن اعمال قانون رفع سد معبر، جرایم راهنمایی و رانندگی متخلفان نیز اعمال میشود.
اقوامی پناه در جریان اجرای این طرح در منطقه ۷ شهرداری تهران با بیان اینکه رفع سد معبر وانتیها به احقاق حقوق شهروندان در ترددهای معابر منجر میشود، گفت: در جریان برخورد با سد معبر وانتیها، با فعالیت شماری از اتباع غیر مجاز در پوشش سد معبر وانتی مواجه شدیم که ضمن شناسایی به مراجع ذیصلاح معرفی میشوند.
به گفته وی رفع سد معبر وانتیها در اجرای بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اجرا میشود، خاطرنشان کرد: سد معبرها مشکلات متعدد ترافیکی، محیط زیستی و حتی امنیتی همراه دارد که در برقراری نظم شهری اخلال ایجاد میکند.
