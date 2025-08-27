«یک هفته با انجمن هنرمندان نقاش ایران» فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن هنرمندان نقاش ایران در راستای اهداف خود به قصد ارتقای رسانه نقاشی در نظر دارد نمایش آثاری از اعضای این انجمن را در ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ در قالب اولین رویداد «یک هفته با انجمن هنرمندان نقاش ایران» در خانه هنرمندان ایران برگزار کند.

متن فراخوان به شرح زیر است:

شرایط عمومی ارائه آثار

۱- شرکت در این فراخوان مختص اعضای (پیوسته و وابسته) انجمن هنرمندان نقاش ایران است.

۲- اعضای شرکت کننده باید تمامی حق عضویت‌های خود را تا پایان سال ۱۴۰۳ تسویه کرده باشند؛ در غیر این‌صورت آثار آنها پذیرفته نخواهد شد.

۳- در صورت دریافت تعداد تقاضاهای خارج از ظرفیت نمایشی، اعضای کارگروه‌ها و شرکت‌کنندگان در مجامع عمومی پیشین اولویت خواهند داشت.

۴- هر هنرمند می‌تواند یک اثر را به انتخاب خود ارسال کند. این اثر باید از آثار متأخر هنرمند باشد و سال خلق آن پیش از سال ۱۴۰۰ نباشد.

۵- تکنیک خلق آثار نقاشی آزاد است.

۶- اندازه ابعاد آثار باید حداکثر ۱۰۰ در ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.

۷- کلیه آثار باید از طریق فرم آنلاین زیر به دبیرخانه انجمن هنرمندان نقاش ایران ارسال شوند. آثاری که به طرق دیگر ارسال شده‌اند بررسی نخواهند شد.

پیش از پر کردن فرم آنلاین، مدارک و مشخصات زیر را در دسترس داشته باشید؛

۱- مشخصات هنرمند شامل نام، نام خانوادگی، نشانی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، ایمیل و شماره عضویت و بیوگرافی، این اطلاعات به عنوان آخرین اطلاعات تماس در سامانه‌های انجمن ثبت خواهد شد.

۲- مشخصات کامل هر اثر به فارسی و انگلیسی شامل اندازه اثر، تاریخ خلق اثر، تکنیک، نام مجموعه، عنوان اثر، قیمت به تومان.

شرایط ارسال اثر

حداکثر اندازه تصویر باید ۴۰۰ کیلوبایت باشد.

ضلع بزرگ تصویر باید ۱۰۰۰ پیکسل (۱۰۰۰px) باشد.

تقویم فراخوان نمایشگاه

۱- آخرین مهلت تکمیل فرم آنلاین ثبت نام و ارسال تصاویر آثار و مدارک (ساعت ۱۲ شب، دوشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۴) خواهد بود.

۲- تاریخ تحویل آثار به گالری خانه هنرمندان بعد از تایید تلفنی از طریق دبیرخانه چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۲۱

۳- تاریخ افتتاح نمایشگاه: جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷

۴- تاریخ پایان نمایشگاه: جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۲۱

۵- تاریخ بازگرداندن آثار نمایشگاه: شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰ تا ۲۲

داوری

کلیه آثار دریافتی که هنرمند آن حائز شرایط عمومی بوده و فایل تصویری‌شان مشخصات ذکر شده را دارا باشند در نمایشگاه پذیرفته خواهند شد.

سایر موارد

۱- شرکت کنندگان باید در تاریخ مشخص شده نسبت به تحویل و دریافت اثر از گالری اقدام کنند در غیر این صورت مسئولیتی متوجه انجمن نخواهد بود.

۲- نام هنرمند و مشخصات اثر در پشت آن ذکر شده باشد و در مطابقت کامل با اطلاعات ارسالی از طریق فرم آنلاین شرکت در فراخوان باشد.

۳- اثر آماده نصب باشد (سیم و قاب و غیره) و جهت کار مشخص شود.

۴- در صورت فروش ۶۰ درصد از مبلغ فروش متعلق به هنرمند است.

۵- قیمت گذاری نهایی در هنگام تحویل آثار به گالری خانه هنرمندان و با نظارت نماینده انجمن توسط هنرمند تعیین می‌شود.

۶- انجمن هنرمندان نقاش ایران تعهدی بابت فروش آثار ندارد.

۷- مسئولیت چیدمان آثار در نمایشگاه به عهده انجمن هنرمندان نقاش ایران است.