فرهنگ سازی یکی از روش های کنترل مصرف آب است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی مدیرعامل آبفای کشور حاشیه طرح توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب در استان تهران گفت: یکی از بخش‌های مدیریت تنش آبی مربوط به نظام تعرفه‌ای است که در این راستا اقداماتی با دستور رئیس جمهور انجام شده برای بخش‌های فرهنگی نیز اقدامات مناسبی انجام شده است.

وی ادامه داد: نصب ابزار کاهنده قانونی مربوط به سال ۱۳۹۴ است که این اقدام مدیریت مصرف می‌شود و هیچ مشکلی در استفاده آب شرب مردم پیش نمی‌آید.

به گفته وی با این اقدامات و استفاده از لوازم کاهنده امیدواریم این شرایط را پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: ابزارآلات کاهنده به مدیریت مصرف آب در منازل کمک می کنند و در کل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش مصرف دارند، تجهیزی که ما به شهروندان پیشنهاد می دهیم ساخت داخل است که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به کاهش مصرف آب کمک می کند.

مدیر عامل آبفای کشور درباره پروژه انتقال آب از طالقان به تهران اضافه کرد: یکی از اقدمات وزارت نیرو د خصوص حل تنش آبی در شهر تهران انتقال آب از زیاران است، این پروژه از سال ۱۴۰۱ پروژه شروع شده و از انتهای ۱۴۰۳ با اعتبارات خوبی که دولت تزریق کرده پروژه پیشرفت خوبی دارد.

وی در این زمینه ادامه داد: در فاز اول پروژه انتقال آب از زیاران به کرج و تهران هفته پیش آب به هشتگرد رسد و تا اواخر شهریور ۲.۵ متر مکعب آب از پروژه به شهر کرج و تا اواسط مهر ماه به طور کامل به تهران می‌رسد و بخشی از تنش آبی را در شهر تهران جبران می‌کند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف توضیح داد: کنار بحث انتقال آب؛ باید مدیریت مصرف را هم داشته باشیم چراکه بقیه سدهای تهران هم شرایط خوبی ندارند، باید تلاش کنیم مدیریت مصرف را در کنار تأمین و مدیریت توزیع آب داشته باشیم که به فصل بارش برسیم و از شرایط خشکسالی عبور کنیم.

به گفته این مقام مسئول با اجرای پروژه انتقال آب از زیاران و در مدار قرار گرفتن منابع دیگر و همراهی مردم این قول را می‌دهیم که در ماههای آتی مشکل افت فشار را حل کنیم.

امینی تاکید کرد: البته هدف افت فشار این است که تاب آوری سدهای تهران را افزایش دهیم تا به فصل بارندگی برسیم و در این صورت افت فشار نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه این پویش می‌تواند تاب آوری سدهای تهران را افزایش دهد، خاطر نشان کرد: یکی از اقداماتی که می‌تواند تاب آوری سدهای تهران را افزایش دهد، مدیریت توزیع و فشار بوده و اقدامات پویش لوازم کاهنده نیز به مدیریت مصرف کمک می‌کند اما در هر حال مرمد نیز باید کمک کنند.

