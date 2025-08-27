  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

۴۰۰ خیر مدرسه ساز در استان قم فعالیت دارند

قم- عضو هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور از فعالیت ۴۰۰ خیر مدرسه ساز در استان قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابولفضل هندویان، عضو هیأت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور ظهر چهارشنبه در نشست خبری «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در قم اظهار داشت: انفاق و خیررسانی فقط محدود به ساخت مدرسه یا کمک مالی نیست، بلکه صرف وقت، پیگیری امور و مطالبه‌گری از مسئولان نیز نوعی خیررسانی و خدمت به جامعه است.

وی با قدردانی از فعالیت خیرین در قم افزود: بیش از ۴۰۰ خیر در این استان در قالب مجمع خیرین مدرسه‌ساز حضور دارند و بسیاری از پروژه‌های آموزشی با همت این نیکوکاران به سرانجام رسیده است.

هندویان نقش رسانه‌ها را در پیشبرد اهداف آموزشی کلیدی دانست و گفت: اگر اصحاب رسانه نبودند، بسیاری از مشکلات تأمین زمین و پیگیری‌های عمرانی حل نمی‌شد و مطالبه‌گری رسانه‌ها و خیرین موجب پاسخگویی مدیران و تسریع در اجرای پروژه‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به انتقاد از عملکرد برخی مدیران افزود: آموزش و پرورش برای تحقق عدالت آموزشی نیازمند مدیران توانمند و پاسخگو است و اگر در استان‌ها مسئولان به وظایف خود عمل نکنند، باید پاسخگوی مردم و آینده فرزندان این کشور باشند.

عضو هیأت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های نوین در نوسازی مدارس گفت: استفاده از انرژی خورشیدی و احداث فضاهای تجاری در مدارس از جمله اقدامات نوآورانه‌ای است که می‌تواند به درآمد پایدار آموزش و پرورش کمک کند. وی تصریح کرد: باید این ظرفیت‌ها به شکل درست مدیریت شود تا منافع آن صرف توسعه مدارس و ارتقای کیفیت آموزشی گردد.

ابولفضل هندویان در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت توجه به نگهداری مدارس اشاره کرد و گفت: در دیدار اخیر با وزیر آموزش و پرورش، پیشنهاد شد موضوع نگهداری مدارس به سازمان نوسازی منتقل شود، چرا که این سازمان در سطح کشور نشان داده توان و انگیزه بیشتری برای پیگیری امور دارد.

وی در پایان ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: خیرین و خبرنگاران دو بال اصلی تحقق عدالت آموزشی هستند و باید در کنار یکدیگر با روحیه مطالبه‌گری، مسیر توسعه آموزشی کشور را هموار کنند.

