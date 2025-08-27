سیمایی صراف: عفو دانشجویان در اختیار دستگاه قضائی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه دولت امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران، گفت: در خصوص عفو تعداد اندکی از دانشجویان، باید گفت که به لحاظ حقوقی عفو، مشروط بر تقاضا است و من از طرف کسی نمیتوانم تقاضای عفو دهم.
وی افزود: وزارتخانه وظیفهاش این است که دستگاه قضائی را مجاب به عفو کند، چون دستگاه قضائی مجبور به عفو نیست و باید شرایطی احراز شود. ما در واقع بین دانشجوی گرفتار و مقام قضائی تسهیل گر هستیم. از سویی فکر نمیکنم بیشتر از سه چهار نفر در زندان باشند و آنها قبول نمیکنند که تقاضای عفو کنند. آنچه که به من مربوط میشود آموزش امتحانات، کنکور و کلاس رفتن آنها است که آنها را انجام میدهیم، اما عفو در اختیار مراجع قضائی هستند و آنها به لحاظ حقوقی محدودیتهایی دارند که متقاضی خودش تقاضای عفو کند و حتی وکیل او هم طبق قانون نمیتواند تقاضای عفو کند.
در حال تکمیل
نظر شما