پویش «نه به کودک کار» در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پویش «نه به کودک کار» عصر چهارشنبه به میزبانی مؤسسه مردم‌نهاد آسوی زانیاران در سنندج برگزار شد.

در این مراسم جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، خیرین و فعالان اجتماعی حضور داشتند.

این پویش با هدف جلب توجه عمومی به معضل کودکان کار و ضرورت نقش‌آفرینی همگانی در حمایت از این قشر آسیب‌پذیر برپا شد.

در ابتدای برنامه، رئیس هیئت مدیره مؤسسه آسوی زانیاران با خیرمقدم به حاضران، بر اهمیت فعالیت‌های مردمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان نیز در این مراسم با اشاره به پیامدهای منفی پدیده کودک کار اظهار داشت: حضور کودکان در محیط‌های کارگاهی و خیابانی، آنان را از حقوق اولیه خود مانند آموزش، بازی و رشد سالم محروم می‌سازد.

حسین رسولی افزود: مقابله با معضل کودک کار نیازمند هم‌افزایی و عزم جدی همه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین است و تنها با مشارکت اجتماعی می‌توان این پدیده را کاهش داد.

در ادامه سمیه محمدی، مدیرعامل مؤسسه آسوی زانیاران گزارشی از فعالیت‌ها و خدمات این مجموعه ارائه کرد. همچنین از جمعی از حامیان و فعالان حوزه کودک تقدیر به عمل آمد و بسته‌های حمایتی تهیه شده توسط خیرین میان کودکان حاضر توزیع شد.