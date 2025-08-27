کمبود ۲هزار تخت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه چهارشنبه در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار کرد: در گلستان قریب به دو هزار تخت بیمارستانی کمبود داریم که ضرورت دارد توجه ویژه شود.
وی افزود: افزایش تختهای بیمارستانی در گلستان علاوه بر ارتقای سطح درمان و رضایت شهروندان، اشتغال مناسبی را نیز در این حوزه فراهم میآورد.
استاندار گلستان گفت: وزارت بهداشت باید به صورت ویژه در خصوص ارتقای زیر ساختهای درمان به گلستان کمک کند.
وی ادامه داد: برخی بیمارستانها ۲۰ سال قبل عملیات اجرایی آن آغاز شده است و هنوز بلاتکلیف است که باید فکری به حال آنها شود.
وی ادامه داد: پرستاران زیادی در گلستان هستند که تکلیف استخدام آنها هنوز مشخص نیست در صورتی که بر اساس قانون و مطابق با قواعد اداری در حال انجام وظیفه و خدمات در مراکز درمانی هستند.
وی افزود: در ایام تعطیلات رسمی که گاهاً بر اساس شرایط کشور از سوی دولت اعلام میشود؛ پرستاران و کادر درمان تعطیل نیستند و این امر باید به صورت ویژه مد نظر وزارت بهداشت قرار گیرد.
