کمبود ۲هزار تخت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه چهارشنبه در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار کرد: در گلستان قریب به دو هزار تخت بیمارستانی کمبود داریم که ضرورت دارد توجه ویژه شود.

وی افزود: افزایش تخت‌های بیمارستانی در گلستان علاوه بر ارتقای سطح درمان و رضایت شهروندان، اشتغال مناسبی را نیز در این حوزه فراهم می‌آورد.

استاندار گلستان گفت: وزارت بهداشت باید به صورت ویژه در خصوص ارتقای زیر ساخت‌های درمان به گلستان کمک کند.

وی ادامه داد: برخی بیمارستان‌ها ۲۰ سال قبل عملیات اجرایی آن آغاز شده است و هنوز بلاتکلیف است که باید فکری به حال آنها شود.

وی ادامه داد: پرستاران زیادی در گلستان هستند که تکلیف استخدام آنها هنوز مشخص نیست در صورتی که بر اساس قانون و مطابق با قواعد اداری در حال انجام وظیفه و خدمات در مراکز درمانی هستند.

وی افزود: در ایام تعطیلات رسمی که گاهاً بر اساس شرایط کشور از سوی دولت اعلام می‌شود؛ پرستاران و کادر درمان تعطیل نیستند و این امر باید به صورت ویژه مد نظر وزارت بهداشت قرار گیرد.