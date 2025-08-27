به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای منطقهای المپیک ویژه ۲۰۲۵، امروز (چهارشنبه ۵ شهریور) پاراسوارکاران ایران در رشتههای مسیریابی و پرش با اسب صاحب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره به این شرح شدند:
مسیریابی
*محمدرضا بیات – مقام اول رده BI3
*امیرحسین بافرانی – مقام دوم رده CI2
پرش با اسب
*سیده شوآ حسنپور – مقام اول رده BI3
*محمدرضا بیات – مقام دوم رده BI3
ملی پوشان سوارکاری المپیک ویژه ایران در روز نخست این مسابقات در رشتههای درساژ و زیباسواری ۳ مدال طلا و ۲ نقره کسب کرده بودند.
با این نتیجه کاروان سوارکاری المپیک ویژه ایران در مجموع ۹ مدال را به نام خود ثبت کردند.
کاروان سوارکاری المپیک ویژه ایران با ترکیب شووا حسنپور، محمدرضا بیات و امیرحسین بافرانی زیر نظر مربیان خود الهام مصدقی و امیرحسین ذاکری به سرپرستی علی طهایی در این رقابتها شرکت داشتند.
