به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های منطقه‌ای المپیک ویژه ۲۰۲۵، امروز (چهارشنبه ۵ شهریور) پاراسوارکاران ایران در رشته‌های مسیریابی و پرش با اسب صاحب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره به این شرح شدند:

مسیریابی

*محمدرضا بیات – مقام اول رده BI3

*امیرحسین بافرانی – مقام دوم رده CI2

پرش با اسب

*سیده شوآ حسن‌پور – مقام اول رده BI3

*محمدرضا بیات – مقام دوم رده BI3

ملی پوشان سوارکاری المپیک ویژه ایران در روز نخست این مسابقات در رشته‌های درساژ و زیباسواری ۳ مدال طلا و ۲ نقره کسب کرده بودند.

با این نتیجه کاروان سوارکاری المپیک ویژه ایران در مجموع ۹ مدال را به نام خود ثبت کردند.

کاروان سوارکاری المپیک ویژه ایران با ترکیب شووا حسن‌پور، محمدرضا بیات و امیرحسین بافرانی زیر نظر مربیان خود الهام مصدقی و امیرحسین ذاکری به سرپرستی علی طهایی در این رقابت‌ها شرکت داشتند.