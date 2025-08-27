به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، امروز ضمن ارائه گزارشی از پروژههای عمرانی و خدماتی در حال اجرا در سطح روستاهای بخش آفتاب که با حضور بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، رشیدیان بخشدار آفتاب و جمعی از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی برگزار شد، اجرای این طرحها را گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و ارتقای رفاه روستایی دانست.
فرماندار تهران در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، با اشاره به اینکه سرمایه اصلی نظام مردم هستند که همواره در کنار مسئولان ایستادهاند، گفت: خدمت به مردم و پیگیری مطالبات آنان بزرگترین مسئولیت ماست. با وجود مشکلات و محدودیتها، دولت و دستگاههای اجرایی توانستهاند با تلاش گسترده پروژههای متعددی را در شهرها و روستاها به بهرهبرداری برسانند.
وی با تأکید بر سیاستهای دولت در حمایت از مناطق کمتر برخوردار افزود: مدیریت استان و شهرستان تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای موجود، توسعه متوازن در تمامی بخشها محقق شود.
فرماندار تهران تصریح کرد: با افتتاح این پروژهها، بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی و خدماتی روستاهای بخش آفتاب برطرف شده و شمار زیادی از ساکنان منطقه از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم خاطرنشان کرد: کنترل قیمتها و حمایت از اقشار مختلف جامعه از اولویتهای اصلی است و این مهم تنها با همافزایی و همکاری دستگاهها محقق میشود.
گفتنی است، بهرهبرداری از این پروژهها در قالب برنامههای هفته دولت و با هدف تقویت خدمات رسانی، توسعه زیرساختهای عمرانی و ارتقای کیفیت زندگی در روستاهای بخش آفتاب انجام شد.
