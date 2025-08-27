  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۱

تصادفی که به قتل انجامید؛ دستگیری قاتل در تبریز

تصادفی که به قتل انجامید؛ دستگیری قاتل در تبریز

تبریز- سرپرست انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری قاتل که با سلاح سرد یک شهروند را به قتل رسانده بود، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر ابراهیم زاده عصر چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر یک فقره تصادف در مقابل هتل پارس تبریز، مأموران کلانتری ۲۰ پرواز به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی افزود؛ مأموران بلافاصله پس از حضور در محل مشاهده می‌کنند که در محل تقاطع مقابل هتل پارس دو خودرو سواری با هم تصادف کرده و رانندگان با یکدیگر درگیر که یکی از آنان با ضربات چاقو زخمی و به زمین افتاده است.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۰ بهمراه سایر نیروهای امدادی فرد زخمی را فوراً به بیمارستان انتقال که متأسفانه بدلیل شدت جراحات در بیمارستان فوت کرده است.

سرپرست انتظامی شهرستان تبریز در پایان با اشاره به اینکه قاتل در محل دستگیر و جهت تکمیل پرونده تحویل پلیس آگاهی استان گردید از شهروندان خواست در صورت بروز حادثه تصادف ضمن خویشتنداری و حوصله فوراً به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع تا همکاران بنده در محل حاضر و رسیدگی کنند.

