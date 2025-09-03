  1. بین الملل
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷

اردوغان:در برابر قتل عامی که نتانیاهو وحشی انجام می‌دهد، سکوت نمی‌کنیم

رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرد: در برابر قتل عامی که نتانیاهو وحشی انجام می‌دهد، سکوت نمی‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: ما هرگز نمی‌توانیم شاهد انجام قتل عام از سوی نتانیاهو وحشی بوده و در این زمینه سکوت اختیار کنیم. ما در قبال آنچه نتانیاهو در قبال فلسطینی‌ها انجام می‌دهد بیکار نخواهیم ماند.

رئیس‌جمهور ترکیه در این خصوص افزود: صدای فلسطین خاموش نخواهد شد. مردم رنج کودکان و خانواده‌های فلسطینی را فراموش نمی‌کنند.

این در حالیست که «رجب طیب اردوغان» پیشتر از آمریکا خواسته بود تا پیرامون تصمیمش مبنی بر لغو روادید هیئت فلسطینی شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجدیدنظر کند.

اردوغان با بیان اینکه این تصمیم واشنگتن مغایر با جوهره وجودی سازمان ملل است، گفت: آرمان فلسطین همچنان حضوری پررنگ در جلسات بین المللی آینده خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه قتل عام‌های انجام‌شده توسط رژیم اسرائیل در غزه از حافظه‌ها پاک نخواهد شد، گفت: مردم منصف، رنج کودکان و خانواده‌های فلسطینی را فراموش نخواهند کرد.

