چشمی: هیچ دیداری در کافا آسان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم ملی فوتبال افغانستان در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ اظهار داشت: خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم و میزبانی تاجیکستان تا این لحظه بسیار خوب بوده است. اولین جلسه تمرینی خود را نیز انجام میدهیم. از روزی که اردو را شروع کرده و لباس تیم ملی را پوشیدهایم، همه بازیها برای ما مهم است و هیچیک از مسابقات کافا آسان نیست، زیرا همه تیمهای آسیایی پیشرفت کردهاند.
او ادامه داد: میخواهیم با تلاش، بهترین عملکرد را ارائه دهیم و فوتبالی خوب بازی کنیم تا نتیجه گذشته تکرار نشود. مهمتر از همه این است که اهداف کادرفنی را رعایت کرده و با ارائه فوتبالی در سطح مردم ایران، آنها را خوشحال کنیم.
روزبه چشمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر فشردگی مسابقات باشگاهی و ملی و تاثیر آن روی عملکرد بازیکنان گفت: اکثر بازیها، مخصوصاً سال منتهی به جام جهانی، هر ۷۲ ساعت یک بار یا هر سه روز یک بار برگزار میشوند و فکر میکنم این یک ریتم طبیعی است. فقط شاید بشود با برنامهریزی بهتر، مخصوصاً در بازیهای لیگ خودمان، کمک بزرگی به تیم ملی کرد تا زمان و فضای بیشتری برای تیم ملی فراهم شود و اهداف کادرفنی بهتر پیاده شود.
او ادامه داد: فکر میکنم از لحاظ فشار، این وضعیت کاملاً نرمال است و اتفاقی است که در کل دنیا رخ میدهد. مطمئناً بازیها در سال منتهی به جام جهانی فشردهتر خواهد شد و همه بازیکنان با این موضوع کنار آمدهاند و میدانند که امسال سال سختی است. برای اینکه بتوانیم در جام جهانی نتیجه بگیریم، قطعاً باید تمرینات فشردهتری داشته باشیم، چه در بازیهای لیگ و چه در اردوهای تیم ملی.
چشمی در پایان گفت: با برنامهریزی که فدراسیون دارد و بازیهای بهتر در فیفادیهای بعدی، امکان رویارویی با رقبای اروپایی و آفریقایی فراهم میشود تا تیم ملی به سطحی نزدیک شود که کادر فنی انتظار دارد و اشاالله هیچ مشکل خاصی هم پیش نخواهد آمد.
