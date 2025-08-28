به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر پنجشنبه با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، سه واحد آموزشی جدید در شهرستان مراغه به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ساخت ۹ مدرسه دیگر آغاز شد.
در این سفر، سه مدرسه ۱۴ کلاسه شامل مدرسه خیرساز روستای ورجوی، مدرسه قویونقشلاق و مدرسه نژادان با مجموع سرمایهگذاری ۳۱۵ میلیارد ریال افتتاح و در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
همچنین کلنگ همزمان احداث ۹ واحد آموزشی دیگر با مجموع ۴۲ کلاس درس و اعتباری بالغ بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در بخشها و روستاهای مختلف شهرستان مراغه به زمین زده شد.
گفتنی است این طرحها در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی و ارتقای عدالت آموزشی در مناطق شهری و روستایی شهرستان اجرا میشوند.
همچنین خانه جوان مراغه با زیربنای ۷۲۰ مترمربع و اعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال با هدف ایجاد فضایی مناسب برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی جوانان توسط استاندار آذربایجانشرقی کلنگ زنی شد.
