  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

افتتاح همزمان سه مدرسه و کلنگ‌زنی احداث ۹ مدرسه در مراغه

افتتاح همزمان سه مدرسه و کلنگ‌زنی احداث ۹ مدرسه در مراغه

مراغه- همزمان با هفته دولت و با حضور استاندار آذربایجان شرقی، سه مدرسه جدید در مراغه افتتاح و عملیات احداث ۹ مدرسه دیگر در این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر پنجشنبه با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، سه واحد آموزشی جدید در شهرستان مراغه به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ساخت ۹ مدرسه دیگر آغاز شد.

در این سفر، سه مدرسه ۱۴ کلاسه شامل مدرسه خیرساز روستای ورجوی، مدرسه قویون‌قشلاق و مدرسه نژادان با مجموع سرمایه‌گذاری ۳۱۵ میلیارد ریال افتتاح و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

همچنین کلنگ همزمان احداث ۹ واحد آموزشی دیگر با مجموع ۴۲ کلاس درس و اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در بخش‌ها و روستاهای مختلف شهرستان مراغه به زمین زده شد.

گفتنی است این طرح‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای عدالت آموزشی در مناطق شهری و روستایی شهرستان اجرا می‌شوند.

همچنین خانه جوان مراغه با زیربنای ۷۲۰ مترمربع و اعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال با هدف ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی جوانان توسط استاندار آذربایجان‌شرقی کلنگ زنی شد.

کد خبر 6573326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها