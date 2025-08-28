افتتاح طرح هادی روستای خورخوره بیجار همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه اجرای طرح هادی روستای خورخوره از توابع شهرستان بیجار عصر پنجشنبه همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

این پروژه شامل عملیات آسفالت‌ریزی به مساحت ۶ هزار مترمربع است که با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان اجرا شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان در این مراسم با اشاره به خدمات انجام شده در حوزه عمران روستایی اظهار داشت: در سال جاری ۳۳ پروژه در قالب طرح هادی در شهرستان بیجار به بهره‌برداری رسیده است.

سعید رسولی بیان کرد: این پروژه‌ها شامل ۱۲ پروژه جدول‌گذاری و سنگ‌فرش با اعتباری بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.