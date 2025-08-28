کشف ۶۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در چاراویماق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر بعدازظهر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر حمل مواد مخدر سنتی تریاک توسط افراد سودجو در سطح شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان پس از تحقیقات و انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی خودرو حامل مواد مخدر گردیدند که در طی یک عملیات و پس از تعقیب و گریز سرانجام خودرو حامل مواد متوقف و راننده آن نیز دستگیر شد و در بازرسی به عمل آمده از خودرو مقدار ۶۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر هم در این خصوص دستگیر شد و جهت سیر مراحل قانونی تشکیل پرونده شده و تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ جوانشیر در پایان خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و برخورد جدی با برهم زنندگان نظم و امنیت و سوداگران مرگ همیشه در دستور کار مأمورین پلیس قرار دارد و مردم عزیز در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با ۱۱۰ تماس گیرند.