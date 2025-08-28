به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» که با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، اظهار کرد: کرمانشاه سرزمین ظرفیت‌ها و فرصت‌هاست و انتخاب این استان برای برگزاری همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری اقدامی ارزشمند و زیربنای توسعه خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی به عنوان پیش‌شرط اصلی توسعه پایدار، افزود: توسعه بدون سرمایه انسانی ماهر امکان‌پذیر نیست. پیوند میان آموزش مهارت و اشتغال‌آفرینی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد شغل پایدار و کارآفرینی باشد. امروزه سرمایه‌گذاری بدون نیروی انسانی توانمند به نتیجه نمی‌رسد و در عصر فناوری و هوش مصنوعی، تقویت نظام آموزشی مهارت‌محور یک راهبرد اساسی برای آینده کشور است.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان کرمانشاه گفت: این استان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همجواری با بازارهای بین‌المللی، برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز و پنج بازارچه رسمی، می‌تواند به یک نماد سرمایه‌گذاری در غرب کشور تبدیل شود. کرمانشاه علاوه بر توانمندی در تولید، ظرفیت‌های فراوانی در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنعت و منابع انسانی جوان دارد که می‌تواند الگویی برای پیوند میان مهارت و سرمایه‌گذاری باشد.

استاندار کرمانشاه از اقدامات استان در حوزه مهارت‌آموزی متناسب با بازار کار خبر داد و تصریح کرد: در دستور کار نهادهای مرتبط از جمله آموزش فنی‌وحرفه‌ای، آموزش و پرورش، دانشگاه ملی مهارت و بانک علم و فناوری، توسعه مهارت‌آموزی مبتنی بر نیاز بازار قرار گرفته است. این مهم می‌تواند علاوه بر تقویت فرهنگ کار و تلاش، در ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار بسیار مؤثر باشد.

وی همچنین به ظرفیت‌های اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: منطقه آزاد تجاری قصر شیرین، منطقه ویژه اقتصادی و مرزهای فعال از قابلیت‌های مهم استان برای گسترش مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری هستند. با این حال، شاخص‌های توسعه کرمانشاه نیازمند توجه و حمایت ویژه دولت است.

حبیبی با بیان اینکه سهم کرمانشاه در تولید صنعتی کشور تنها یک درصد و رتبه ۲۲ کشور است، گفت: سهم استان در اشتغال بخش کشاورزی ۲۴ درصد، در بخش صنعت ۲۵ درصد و در خدمات ۵۱ درصد است که نشان می‌دهد ساختار اقتصادی استان بیشتر خدماتی و کشاورزی است. سند جامع توسعه استان با محوریت نفت تهیه و تصویب شده و اجرای کامل آن می‌تواند در حوزه اشتغال‌آفرینی تحول‌آفرین باشد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در دولت چهاردهم اظهار داشت: در نه ماه گذشته بیش از ۳۴ طرح اقتصادی در استان مورد مطالعه قرار گرفته و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری برای حمایت از سرمایه‌گذاران راه‌اندازی شده است. همچنین بیش از ۱۰۳ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و گردشگری ارائه شده که ۸۵ بسته آن به تصویب رسیده است.

حبیبی ادامه داد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به طور جدی دنبال می‌شود. کرمانشاه بیش از ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور دارد و سه طرح برند ملی در این حوزه تعریف شده که ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و اشتغال‌آفرینی است.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش از کاهش نرخ بیکاری استان خبر داد و گفت: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نرخ بیکاری استان دو و نیم درصد کاهش یافته و برای نخستین بار در ۵۰ سال اخیر تک‌رقمی شده است. این شاخص نیازمند حفاظت، حمایت و استمرار سرمایه‌گذاری است تا روند کاهشی آن در طول سال نیز تداوم داشته باشد.

وی افزود: نرخ تورم استان نیز بهبود یافته و شاخص فلاکت از قله بالای کشور به میانه جدول رسیده است، اما همچنان نیازمند نگاه ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی، به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم که نقش مهمی در ارتقای اشتغال و توسعه اقتصادی دارند.

حبیبی در پایان گفت: رفع موانع تولید، فعال‌سازی واحدهای راکد، پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در دستور کار جدی استان قرار دارد و امیدواریم با نگاه ویژه دولت و سازمان‌های زیرمجموعه، شاهد اتفاقات مثبت در شاخص‌های اقتصادی کرمانشاه باشیم.